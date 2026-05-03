「通れないニャ…」 すき間チャレンジャーの黒猫レオYouTubeチャンネル「Lucky Paws」では、子猫たちがドアの間を一生懸命すり抜けようとする様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいの！」「ずっと見ていたい」の声が続出しました。【画像5枚】「ぐうカワイイ…！」これが、隙間に挟まった“お団子状態”の猫たちです！注目を集めたのは「Cute Cat Hiding Behind Door, then Squeezing Through the Door」とい