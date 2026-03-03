全国でホテルチェーンを展開するアパグループの創業者・元谷外志雄(としお)会長が、2月11日に呼吸不全により死去した。享年82。グループ総資産1兆円とも言われる“ホテル王”の知られざる私生活とは――。

通信制の大学に通いながら就職

「お前は織田信長の生まれ変わりだから」

石川県小松市で生まれた元谷氏は、誕生日が「本能寺の変」の翌日だったことから、両親にこう言われ続けて育ったという。小学校の卒業文集に書いた「将来の夢」は〈世界連邦大統領〉。志の高い少年だった。

だが、中学2年で父親が結核で急逝。そこからは6人きょうだいの長男として、父に代わって家計を切り盛りするようになる。

「くず鉄回収などで小遣いを稼ぎ、進学校として有名な県立小松高校に入学。家計の厳しさから大学は通信制を選択した」（地元関係者）

大学入学と並行して地元の信用金庫に就職。その頃知り合ったのが、後に「私が社長です」の看板広告とド派手な帽子で一躍有名となるアパホテルの社長・芙美子夫人（78）である。

「芙美子さんと結婚した翌年の1971年、27歳で独立した元谷氏は、住宅販売会社を設立。84年にホテル事業へと進出するのです」（経済誌記者）

“逆張り”の経営手法で事業を拡大

元谷氏はどのように事業を拡大していったのか。その経営手法のポイントは“逆張り”だという。

「バブル期に誰もが土地を買い漁る中、次々と売って米国映画や飛行機産業に投資。儲けた金で、バブル崩壊後に競売物件を次々と落札し、駅前の土地や銀行跡地を各地で安く手に入れていった」（同前）

これが大当たり。全国に展開するアパグループのホテルは1000を超え、客室数は約14万室にものぼる。

「6年前の経済誌のインタビューで、元谷氏は『200億円まではポケットマネー』、『（会社の）資産は1兆3000億円以上ある』などと豪語。有り余る資産の使い途について、『一線を越えると使い切れない』とも語っていました」（同前）

50億円豪邸を建てるも…夫妻の“ドケチ”ぶり

巨万の富を得た元谷氏が2016年に建てた邸宅も世間の度肝を抜いた。

不動産関係者が言う。

「高級住宅街として名高い港区の麻布に、地上7階、地下1階の大豪邸を建てたのです。奇抜なデザインを施した建物の延べ床面積は約3000平米。土地代と建物の建設費用を合わせたら、50億円はくだらない」

もっとも、この大豪邸に暮らす一家の姿は“異様”に映った。知人が語る。

「妻の芙美子さんは、家の中でも元谷氏のことを『代表』と呼び、2人の息子も常に敬語。元谷氏が何か話すと芙美子さんは横で『キャーッ、すごい！』『さすが代表！』などと狂信的な相槌を打っていました」

夫妻の私生活は意外にも“ドケチ”ぶりが際立つ。

アパ関係者が明かす。

「会長と芙美子社長は回転寿司が大好き。芙美子社長はユニクロを愛用し、新幹線を使う際もグリーン車には乗らないようです」

政界人脈も豊富で、元谷氏は一時、安倍晋三元首相の後援組織「安晋会」の副会長を務めていたが……。

「政治家のパーティー券は全然買ってくれない。同郷の石川県出身の森喜朗元首相ですら、毎回たった1枚しか買ってもらえなかったそうです」（議員秘書）

「ワシらきょうだいを皆、笑顔にしてくれよった」

石川県で暮らす2歳下の弟・進さんにも話を聞いた。

――お兄様はどんな存在？

「ワシらきょうだいからすれば、立派な兄貴やった。偉大な人を亡くして、ものすごいショック受けとる」

――家を買ってくれたり？

「家でもなんでも、買うと言えば応援はしてくれるよ。ただ（お金を）やるとなると贈与税がかかって大変やからイカンちゅうて。あとはお前らの努力で銀行でカネ借りて何とかせえと。法律とか勉強して、優秀な兄貴やから全部わかってる。しっかりしとったよ。ワシらきょうだいを皆、笑顔にしてくれよった」

アッパれな生涯だった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月26日号）