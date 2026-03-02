「ハンマーヘッド顔×豪華装備」の採用で“完売状態”に！

2025年9月1日、トヨタは「アクア」を一部改良し、発売しました。

マイナーチェンジに匹敵する改良内容となっており、「ハンマーヘッド」を取り入れたフロントマスクへの刷新をはじめ、先進安全装備をアップデート。さらに、メモリー機能付きの電動パーキングブレーキやブレーキホールドを標準装備しています。

発売から半年が経過した今、アクアの状況はどうなっているのでしょうか。

関東地方のトヨタ販売店によると、アクアも他のハイブリッド車と同様に納期が長期化しています。主な要因は、慢性的な半導体不足やモーター用磁石の供給停滞や、ハイブリッド車の需要が再燃していることに伴い、生産能力を上回る注文が入っていることも背景にあるようです。

かつてアクアは、登録車の販売台数ランキングでトップを争う人気コンパクトカーでした。2013年には約26万台を記録して年間1位に輝き、2014年、2015年も20万台の大台を超えています。

近年は、「ヤリス」「ヤリスクロス」「ライズ」など、トヨタのコンパクトカーの選択肢が拡大（SUVへのシフト）したこともあり、現行の2代目アクアの販売台数では初代ほどの勢いは見られません。

2025年暦年（1月〜12月）の「乗用車ブランド通称名別順位（日本自動車販売協会連合会）」調べによると、前年比で106.7％増を記録したものの、台数は6万8499台に留まり、登録車の中では12位という結果でした。

初代登場時と比べれば「売れていない」とも言えますが、2026年2月末時点では受注停止に至っています。取材した販売店でも早々に割り当て台数を超えてオーダーストップ状態となっており、キャンセル待ちの受付可否は販売店により異なる模様です。

成約ユーザーの反応について、前出のスタッフは次のように語ります。

「ハンマーヘッド顔になり精悍さが増したことで、新デザインへの評価が高いです。デイライト付きの『Bi-Beam LEDヘッドランプ』や、Zグレードに用意された『左右を繋ぐセンターランプ・LEDアクセサリーランプ』などは、先進性が増したという印象を持たれるお客様が多いです」

外観では、ピアノブラック塗装のバックドアガーニッシュが全車に追加され、「Z」にはダーククリア切削光輝＋ブラック塗装の16インチアルミホイールがメーカーオプション設定されました。

ボディカラーには、新色としてモノトーンの「マッドバス」「グレイッシュブルー」、2トーンの「マッドバス×ブラックマイカ」などが設定されています。

実用車的な性格が強いヤリスとアクアを比べると、ハイブリッド車同士のエントリー価格差は約24万円ですが、アクアの方が装備が充実しているため、実質的な価格差は10万円ほどに縮まります。

「乗降性や後席の居住性はヤリスに軍配が上がりますが、アクアはよりパーソナル感が強いです。ファミリー層にも訴求するヤリスに対し、アクアは独身者や共働きの2人暮らし世帯、子育てを終えた層からも引き合いがあります。ヤリスやライズなどのユーザーよりも、デザインへのこだわりが強い方が多い印象です」

「最新型では、7インチ大型マルチインフォメーションディスプレイの標準化や、最新のコネクティッドナビに対応した点は高く評価されていますし、HDMI入力端子が標準装備されたことや、Zグレードに新色『ライトグレー』の合皮パッケージが追加され、内装の選択肢が広がったことも喜ばれています」

機能面では、上質な乗り心地を謳う「スムーズストップ」の標準化をはじめ、メモリー機能付の「電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能」が好評だといい、「これらはユーザーにとってメリットが分かりやすい装備なので、ポジティブに受け止められているようです」と販売店スタッフは説明します。

先進安全装備もアップデートされ、衝突被害軽減ブレーキの検知対象にオートバイが加わり、全車速追従機能付のアダプティブクルーズコントロール（ACC）は車間距離を4段階に設定可能に。さらに「プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）」や、ドライバー異常時対応システムなども用意されています。

なお、Zグレードにメーカーオプション設定されている「アドバンストパーク」は、並列前向き駐車・出庫機能などが追加されましたが、筆者（塚田勝弘）が取材した販売店ではそれほど装着率は高くないとのことでした。

最新のアクアは、先進安全装備の強化など、価格アップの理由に納得するユーザーが多い反面、コンパクトカーにとって「約26万円から36万円」という値上げ幅が、購入の最終判断における大きな検討材料となっているようです。

とはいえ、販売現場では早々にオーダーストップとなるほど引き合いは強く、その実力と注目度はかつての「絶対王者」を彷彿とさせます。

機能の充実に見合った価値をユーザーがどう判断するか、価格改定というハードルを超えてなお選ばれる「質の高いコンパクトカー」として、アクアは再ブレイクしようとしています。