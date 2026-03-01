この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察チャンネルが指摘「儀堂が死ぬ伏線」とは？第6話で描かれた覚悟とラスボスの正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第６話ドラマ考察 儀堂がシぬことがわかるセリフ！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。

TBS日曜劇場『リブート』第6話に向けて、物語の核心に迫る考察を展開。特に、主要キャラクターである儀堂歩（鈴木亮平）の生存可能性と、「リブート」というタイトルに込められた真の意味について、独自の視点から鋭く切り込んでいる。



動画ではまず、第6話が「第一章完結」と銘打たれている点に着目し、「ラスボスの判明」「味方の判明」「重要人物の死」という3つの大きな出来事が起こると予測する。

ラスボスについては、合六亘（北村有起哉）の妻・日奈子が怪しいと指摘。合六が「100億の商品」と呼ぶものを預かっていた点や、家族をテーマにする作品においてあえて家族を描く点から、単なる悪人の妻ではない可能性を示唆した。また、もしかすると「まあ会長」という隠語で呼ばれる黒幕が存在するかもしれないと推測する。

さらに、主人公・早瀬陸（鈴木亮平）の味方になる人物として、冬橋航（永瀬廉）や幸後一香（戸田恵梨香）を挙げる。特に一香については、悪の組織を利用して自らの野望を果たそうとしている可能性にも触れつつ、最終的には警察関係者として協力するのではないかと推測した。



最も衝撃的なのは、儀堂に関する考察だ。儀堂が単身で敵地に乗り込む展開や、「ここからが本当のリブートだ」というセリフから、本物の儀堂が死亡し、主人公がその役割を引き継ぐことで「リブート（再起動）」が完了するのではないかと分析。これは、これまで本物の儀堂の「モノマネ」でしかなかった主人公が、自分こそが儀堂として生きる覚悟を決める瞬間であると解釈した。

さらに最終回の結末として、第1話で描かれた「潰れたケーキを修復するシーン」が、バラバラになった家族の再生を暗示していると予想。「リブート」とは単なるやり直しではなく、失われたものを受け入れ、新たな形で再生することだと定義づけ、ドラマの今後の展開に期待を寄せた。