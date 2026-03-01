イオンシネマ海老名が2月28日、公式X（旧ツイッター）を更新。開館33年の歴史に幕を閉じることを知らせた。



【写真】閉館が発表されたイオンシネマ海老名

公式アカウントでは文書を公開。「この度、当劇場が入店する商業施設のイオン海老名ショッピングセンターが、2026年5月中旬（予定）に一時休業することに伴い、イオンシネマ海老名を閉館することとなりました」と発表した。



ユーザーに対しては「1993年の開業から33年にわたり、数多くのお客様にご来館をいただきましたこと、深く感謝申し上げます」と記し、閉館の具体的な日程に関しては「3月中旬頃に改めてご案内させていただきます」とした。



この報告にユーザーからは「イオン海老名が老朽化していたので建て替えの暁には復活してほしい」「建て替えとかでもなく閉館なのか…お疲れ様でした」「イオンシネマ海老名さんのおかげで応援上映や映画鑑賞が身近になりました、本当にありがとうございました…！」「また会えるって信じてる」と感謝や惜別の声が送られた。



同館は日本初のTHX（映画に関わる音響技術・評価サービスを提供するアメリカ企業）の認定を受けたスクリーンを持つ劇場として知られる。また「日本で初めてのシネコン」であることも謳っていた。



（よろず～ニュース編集部）