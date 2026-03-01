100均で1000円…でも買って良かった！「さすが有名ブランド！」むしろお得な高機能商品
商品情報
商品名：モバイルバッテリー ライトピンク
価格：￥1,100（税込）
サイズ（約）：H27.5×W27.8×D100mm
重量（約）：98g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279642818
安心安全の高品質！有名ブランドの『モバイルバッテリー ライトピンク』をダイソーで発見！
クオリティの高い商品が充実する、ダイソーのモバイルグッズ売り場。またしても気になるものを見つけました！
可愛らしいライトピンクカラーが目を惹く『モバイルバッテリー ライトピンク』。コンパクトなサイズで外出時に便利そうだなと思い、購入してみました。
価格は1,100円（税込）と、ダイソーの中ではややお高め。ですが、いざ使ってみると買って良かったと思えるくらい優秀なアイテムでした！
まず注目したいのが、USBメモリやSDカードなどを販売する、有名ブランド「HIDISC（ハイディスク）」の商品であるという点。
日本で電気製品を安全に使用・販売するために必要な安全マーク「PSEマーク」も。
PSE認証済みの商品ということで、不安なく使えるのがいいですね。
6か月の保証書付きなのもポイント。
お手頃な商品にもかかわらず、安心して使えるのは嬉しいですね。
保証書は説明書も兼ねているので、使い方をしっかりと確認できますよ。
インジケーターで残量を瞬時に確認できる◎2台同時充電にも対応！
ポートは2種類で、蓄電はType-C、充電はType-CとType-Aの両方に対応しています。
ケーブルは別売りなので、手持ちのものを使用するか、別で購入する必要があります。
蓄電中あるいはボタンを押すと、残量表示インジケーターが点灯し、4段階でバッテリーの残量がひと目で分かるようになっています。
ボタンを押すだけでさっとチェックすることができるので、外出前の支度もスムーズです。
ちなみに、満充電までは約2.5時間を要します。過充電や過放電などを防ぐ保護回路も搭載されていて、安全に使用できます。
容量は4000mAhとなっており、スマホやタブレットを外出先で少し充電したいときに最適。
また、2台同時充電に対応している点も高評価ポイント。ただし、蓄電しながら充電するという使い方はNGとなっています。
また、PD非対応のため、PD充電器を使用しても急速充電にはなりません。速さはありませんが、コンパクトで持ち運びやすく日常使いには十分だと思いました。
今回は、ダイソーの『モバイルバッテリー ライトピンク』をご紹介しました。
安心して使える高品質なモバイルバッテリーが、1,100円（税込）で買えるのは、かえってお得に感じました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。