イスラエル高官、イラン最高指導者ハメネイ師の死亡を主張 イラン側は否定
ロイター通信によりますと、イスラエル高官はアメリカとイスラエルによる大規模攻撃により、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと主張しました。ただイラン側はこれを否定しています。
アメリカとイスラエルは先月28日、イランに対し大規模な攻撃を実施しました。最高指導者ハメネイ師らを標的にしていたということで、アメリカメディアが報じた衛星写真ではハメネイ師の邸宅が攻撃を受け、損傷している様子が確認できます。
イランのアラグチ外相はアメリカNBCの取材に対し、「ハメネイ師は私の知る限り生きている」と述べていますが、ロイター通信によりますと、イスラエル高官はハメネイ師を殺害したと主張したということです。
またイスラエルメディアは「ネタニヤフ首相がハメネイ師の遺体の写真を確認した」と伝えています。
ただイラン国営メディアは「指導者は戦いを堅固に指揮している」と伝え、殺害の報道を否定しています。
こうした中、ロイター通信はイランメディアを引用し、イランの24の州が攻撃を受け、201人が死亡、747人がケガをしたと伝えています。
一方、イランは湾岸諸国にあるアメリカ軍基地やイスラエルに対し、報復攻撃を行っています。イランの革命防衛隊は「14のアメリカ軍基地を攻撃し、数百人を殺害した」と主張しましたが、アメリカ軍はイランによる数百発のミサイルや無人機攻撃を防いだとしていて、被害は限定的だとしています。
ただ湾岸諸国では被害も報じられていて、ロイター通信によりますと、クウェートの空軍基地では、兵士3人が軽傷を負ったほか、UAE＝アラブ首長国連邦のドバイでは、有名観光地パーム・ジュメイラで火災が発生し、4人がケガをしたということです。
また現地メディアはイスラエルでおよそ90人が軽傷を負ったと伝えています。こうした中、イランメディアは、産油国が集まるペルシャ湾とアラビア海をつなぐホルムズ海峡で「全ての船舶の航行が禁止された」と報じました。詳細は明らかになっていませんが、封鎖という事態になれば、世界経済に大きな打撃となり、影響の拡大が懸念されます。