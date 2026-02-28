2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年2月18日、公式インスタグラムを更新。過去に発売したCDのジャケット写真を投稿した。

2011年リリース「迷宮ラブソング」のジャケット写真

公開されたのは、11年11月2日にリリースされた「迷宮ラブソング」のジャケット写真。メンバーの櫻井翔さんが出演したドラマ「謎解きはディナーのあとで｣（フジテレビ系）の主題歌で、華やかなホールをバックに、執事のような気品あふれる衣装でポーズをきめる5人が写っていた。

センターには櫻井さんが立ち、グレーのジャケットと白いトップスを着用し、足元に黒いブーツを合わせ黒髪で前髪を分けたヘアスタイルを披露。櫻井さんの横には、黒ジャケットと黒いパンツを着用し、黒髪で前髪を斜めに分けたヘアスタイルの二宮和也さんがポケットに手を入れてポーズをきめていた。

大野智さんは、落ち着いたカラーのジャケットを羽織り、足元には黒いブーツを合わせ、クールな表情をみせていた。両サイドには、紫のネクタイをつけ、ロング丈の黒いジャケットを羽織った松本潤さんと、白いトップスとグレーのベストをレイヤードして、足元にブーツを合わせた相葉雅紀さんが立っていた。2枚目では、5人が横に並び、クールな表情をみせていた。

この投稿には、「マジで翔くんは国宝です」「イケメンすぎてキュンキュンです」「やっぱり最強なんだよなぁ」「5人が王子様に見える」「衣装もビジュもダントツ」「きゅんがとまらない」「かっこいい」「5人のビジュ最高過ぎる」「推しがあまりにもかっこよすぎ！！！！！」「王子様すぎる」といったコメントが寄せられていた。