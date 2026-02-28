「電子タバコの血管への負担」をご存知ですか？ “血圧上昇と“血管内皮”への2つの作用を医師が解説

ニコチンは心臓や血管に直接働きかけるため、電子タバコの使用は循環器系にも作用します。血圧や心拍数の変化から、血管の健康への長期的な影響まで、心血管系に関わる重要なポイントをお伝えします。既に循環器疾患をお持ちの方は特に注意が必要となるでしょう。

※本記事では主に「ニコチンを含む電子タバコ（海外製品や個人輸入品など）」について解説しております。日本国内で市販されているニコチンを含まない電子タバコとは、健康影響や法的位置づけが異なる点に注意が必要です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

電子タバコの循環器系への影響

血圧と心拍数への即時的な作用

ニコチンには交感神経系を刺激する作用があり、電子タバコを使用すると血圧と心拍数が一時的に上昇します。この変化は使用後数分以内に現れ、通常は30分から1時間程度で元の水準に戻ります。健康な方であれば、このような一時的な変化が直ちに問題となることは少ないでしょう。

しかし、既に高血圧や心疾患のある方にとっては、繰り返される血圧上昇が心血管系に追加的な負担をかける可能性があります。特に1日に何度も電子タバコを使用する場合、血圧や心拍数の変動が頻繁に起こることになり、血管への持続的なストレスが懸念されます。

ニコチンはまた、カテコールアミンと呼ばれるホルモンの分泌を促進します。これらのホルモンは心臓の収縮力を高め、血管を収縮させる作用があるため、心臓の酸素需要が増加します。冠動脈疾患のある方では、この酸素需要の増加が心筋虚血を引き起こすリスクとなる可能性があるのです。

血管内皮機能と動脈硬化への潜在的影響

血管の内側を覆う内皮細胞は、血管の健康を維持するうえで重要な役割を果たしています。この内皮細胞の機能が低下すると、動脈硬化などの血管疾患のリスクが高まることが知られています。研究によると、電子タバコの使用は血管内皮機能に悪影響を与える可能性が示唆されています。

ある研究では、電子タバコを使用した直後に、血管の拡張能力が一時的に低下することが確認されました。この現象は、内皮細胞が産生する一酸化窒素という血管拡張物質の働きが抑制されることによると考えられています。血管の柔軟性が失われると、血圧のコントロールが難しくなり、心臓への負担が増加します。

長期的な観点では、電子タバコの使用が動脈硬化の進行を促進する可能性も指摘されています。動物実験では、ニコチンやその他の化学物質への曝露が血管壁の炎症を引き起こし、動脈硬化性変化を加速させることが報告されています。ヒトにおける長期的な影響についてはさらなる研究が必要ですが、循環器系の健康を考慮すると注意深い観察が求められるでしょう。

まとめ

電子タバコは従来のタバコの代替として広がりましたが、その健康への影響は決して無視できるものではありません。本記事で解説したように、身体的な作用から精神への影響、依存性の問題まで、科学的な根拠に基づいた理解が重要です。禁煙を考えている方は、段階的なアプローチと医療機関のサポートを活用することで、成功の可能性を高めることができます。健康的な生活を取り戻すための第一歩として、まずは専門医への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

