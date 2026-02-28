私立宮崎日大高校（宮崎市）柔道部に所属していた男子生徒が校内で脱衣後の同校女子生徒を盗撮したとして、同校が２５日付で男子生徒を退学処分としていたことが同校などへの取材でわかった。

学校側は宮崎県警に事案を報告したとしている。

同校によると、男子生徒は昨年夏頃、自身のスマートフォンを動画撮影モードにした状態で同校敷地内の一室に隠して設置し、女子生徒が着衣を脱いだ後の様子を背後から撮影した。

今月９日、同校に匿名で寄せられたメールなどで発覚。男子生徒は学校側の聞き取りに対し、女子生徒を盗撮したことを認め、これ以外にはないと説明した。

さらに、動画の一部を別の生徒１人に見せたと話したが、ＳＮＳなどを通じて動画を他人に共有するなどの拡散については否定した。柔道部員らも学校側に、共有されたことはないと説明しているという。

動画データは柔道部の顧問が確認した後、すぐに削除しており、顧問は学校側に「拡散防止のため」と説明している。河野雄一教頭は読売新聞の取材に「隠蔽（いんぺい）ではない」と否定し、「被害者のことを考えての行動だったが、（証拠の保全などを）もう少し考えないといけなかった」と述べた。

同校柔道部は県内の強豪で、１月に行われた県高校柔道選手権では男子団体の部で優勝した。３月下旬の全国高校柔道選手権への出場を決めており、出場予定に変更はないとしている。

河野教頭は「絶対にあってはならないことが起きた。再発することがないよう指導していきたい」と話した。