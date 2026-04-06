死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職・甲斐貴博容疑者（35)です。長野県警によりますと甲斐容疑者は、今年3月24日頃、長野県阿南町新野の山中に、女性の遺体を遺棄した疑いです。甲斐容疑者は、容疑を認めています。宮崎県警から5日夜、「女性の遺体を長野で捨てたと話す男がいる」との情報提供を受けて捜索したところ、阿南町新野の旧道の道路脇で高齢とみられる女性の遺体が見つかりました。先月27日には、親族