事件現場の犯人追跡はもちろん行方不明者の捜索などで大活躍する警察犬。この4月に、宮崎県の日向警察署でポメラニアンのハクくん（2歳）が採用された。ハクくんこと「ハク号」は今年4月から1年間、指導員と共に警察犬として活動する。宮崎県内でポメラニアンが警察犬として採用されるのはこれが初めてのこと。しかし昨今では小型犬の採用に注目が集まりつつあるようだ。 【画像】「ボールで遊び、お座り」かわいすぎるハク