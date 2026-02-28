【装蹄師・西内荘コラム】冬の小倉、行けぬまま最終週
冬の小倉も、はや今週が最終になりましたが、今回は一度も行けてなくて、みんなの楽しかった土産話を聞くばかり。競馬が終わってでも“冬コク”は行きたい場所なので残念です。
早くも花粉症の季節ですが、私の場合は北海道に行くとその症状になります。こちらではならないので、白樺なのか分かりませんが北海道限定で、先週行ってきましたが、やはり北海道限定の花粉が飛んでいるようでした。
チューリップ賞はスマートプリエールに期待したい。秘めた能力を全開にしていないと思っていて、プリエールは素直そうに見えて装蹄では頑固なところがある馬ですし、いつ開花してもおかしくない馬です。
中山記念のマジックサンズは距離を伸ばしてきましたね。個人的に思うサンズの感触は、初めて装蹄したときから中距離馬を感じる感触でしたし、もう少し長くてもいいと思っているくらいですから、私の気持ち的には試金石で期待しています。
●2月28日（土）
阪神
8R エルフストラック
11R ゼットリアン
ハピ
12R スマートルシーダ
小倉
2R コスモファーブロス
7R ゴールデンスラム
ブラックレジェンド
10R スマートプレシャス
●3月1日（日）
阪神
10R タガノマカシヤ
12R ルクスレゼルヴァ
小倉
5R ラヴリーティアラ
10R ヒーローインチーフ
12R ポイントネモ
スマートクラビ
以上が装蹄から感じた好感触馬です。