【装蹄師・西内荘コラム】冬の小倉、行けぬまま最終週

冬の小倉も、はや今週が最終になりましたが、今回は一度も行けてなくて、みんなの楽しかった土産話を聞くばかり。競馬が終わってでも“冬コク”は行きたい場所なので残念です。

早くも花粉症の季節ですが、私の場合は北海道に行くとその症状になります。こちらではならないので、白樺なのか分かりませんが北海道限定で、先週行ってきましたが、やはり北海道限定の花粉が飛んでいるようでした。

チューリップ賞はスマートプリエールに期待したい。秘めた能力を全開にしていないと思っていて、プリエールは素直そうに見えて装蹄では頑固なところがある馬ですし、いつ開花してもおかしくない馬です。

【武豊日記】競馬界は年度末を迎えます

距離延長にトライするマジックサンズ

中山記念のマジックサンズは距離を伸ばしてきましたね。個人的に思うサンズの感触は、初めて装蹄したときから中距離馬を感じる感触でしたし、もう少し長くてもいいと思っているくらいですから、私の気持ち的には試金石で期待しています。

●2月28日（土）

阪神

8R エルフストラック

11R ゼットリアン

ハピ

12R スマートルシーダ

小倉

2R コスモファーブロス

7R ゴールデンスラム

ブラックレジェンド

10R スマートプレシャス

●3月1日（日）

阪神

10R タガノマカシヤ

12R ルクスレゼルヴァ

小倉

5R ラヴリーティアラ

10R ヒーローインチーフ

12R ポイントネモ

スマートクラビ

以上が装蹄から感じた好感触馬です。