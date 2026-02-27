いよいよ「次期型ハイエース」登場か

トヨタの商用バン「ハイエース」が2026年1月、一部改良を実施しました。現行モデルの登場から23年目を迎える中での大幅な機能向上となります。その一方で、フルモデルチェンジへの期待も高まっています。



商用バンの定番としてロングセラーとなっているハイエースですが、新型モデルはどのような進化を遂げるのでしょうか。

ハイエースは1967年の初代デビュー以来、優れた積載能力と頑丈な構造、並外れた耐久性で商用バンの代名詞的存在として支持されています。

多彩なラインナップにより商用から乗用まで幅広い用途に対応し、中近東、オセアニア、さらには過酷な環境のアジアやアフリカでも未だ旧型モデルが第一線で活用されており、ブランドとしての地位を確立しました。

現在国内で販売される5代目「200系」は2004年に登場。室内効率の最適化と安全・環境性能の向上を両立させて進化を遂げており、さらにこれまで複数回のメジャーアップデートを経て現在に至ります。

2026年の改良モデルは「9型」といわれ、衝突回避支援「プリクラッシュセーフティ」の検知範囲拡大に加え、交通標識認識機能「ロードサインアシスト」を新たに搭載しました。

このほか、全車速対応でカーブ減速制御機能付きの「レーダークルーズコントロール」も追加され、乗用車並みの運転支援機能を実現。現行型ハイエースとしては熟成の域に達しています。

デザイン面ではヘッドライト周辺の意匠変更、ディスプレイオーディオの設定、デジタルメーター採用、エアコン操作部の刷新などを実施し、現代的な使い勝手への対応も図られました。

しかし、登場から22年を迎えたことで、そろそろフルモデルチェンジへの期待も高まっています。

現在のところ、ハイエースの全面刷新を予告するアナウンスはありませんが、実はここ3年ほどで次期型ハイエースの姿を示すモデルが相次いで登場しています。

2023年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」では、トヨタが「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」を、製造担当のトヨタ車体が「グローバルハイエースBEVコンセプト」をそれぞれ初披露しました。

グローバルハイエースBEVコンセプトは、欧州で販売している「300系」ベースのBEV（バッテリー電気自動車）化提案というもので現実的なものでしたが、カヨイバコは多様なボディバリエーションとビジネス・プライベート両用途を想定した異なるアプローチを示していました。

その後2025年6月、トヨタ車体は2027年末を目標にミニバン「アルファード／ヴェルファイア」の生産移管と「次世代商用バン」開発を明らかにしています。

ここでいう「次世代商用バン」とは、トヨタ車体が製造を担当しているハイエースである可能性が高いとされ、次期ハイエースの具体化が現実味を帯びてきました。

そして2025年10月、「JMS2025」では「ハイエースコンセプト」が公開されました。

ハイエースと名乗ったこのコンセプトカーは、JMS2023のカヨイバコの発展形デザインと200系・300系相当の複数ボディサイズが提示されました。

パワートレインについても、従来の純エンジン、ハイブリッドに加え、BEVに対応するアーキテクチャの採用を表明しており、JMS2023でトヨタ車体が示したグローバルハイエースBEVコンセプトとカヨイバコの両コンセプトの要素を統合したモデルとなっています。

2023年からの流れや、トヨタ車体が2027年末でアルファード／ヴェルファイアの生産移管を予定していることを鑑みると、2027年にも登場することが濃厚な情勢です。

改良で商品力を高めたハイエースですが、これが最後の改良になるとの噂も一部で流れており、ますますその動向に注目が集まります。