いつもの料理が格上げ！料理マニアがリアルに愛用する「実力派醤油」7選＜後編＞

お料理が好きで、レシピを多数考案しているクックパッドアンバサダーさんに、普段から使っているお気に入りの調味料と、それを使ったおすすめレシピを教えてもらいました。今回のテーマは、和食にはもちろん、様々な料理に欠かせない「醤油」です。

料理の完成度が上がる醤油3選

1.風味を生かして、仕上げの一回しに。「燻製しょうゆ」

エキュート品川で購入



＊nob＊さんのおすすめは、軽井沢いぶるの「燻製しょうゆ」。

「燻製の風味がしっかりしょうゆに香り、風味の良さが特徴です。目玉焼きや卵かけごはん、お肉や魚介類などの食材と相性が良く、おいしくいただけます」



おすすめレシピ



「火を入れすぎると燻製の味が飛ぶので、最後の仕上げに一回して使っています。燻製の風味と相性抜群の、豚肉とほうれん草の和物レシピです」

2.旨み凝縮の本格派「国産有機しょうゆ」

京都のオーガニックショップ／販売元オンラインショップで購入

マユミリオンさんのおすすめは、丸島醤油の「国産有機しょうゆ」。

「国内産の有機大豆・有機小麦を使用し、三十石杉桶でじっくり熟成させているので、旨みが凝縮されてまろやかです」



おすすめレシピ



「しっかり味つけで、お酒も白ごはんも進みます。倍量作って大皿に盛りつけたら、おもてなしにもぴったりです

3.子どもウケ抜群の「あまくておいしい醤油」

スーパーマルハチで購入

AyakoOOOOOさんのおすすめは、フンドーキンの「あまくておいしい醤油」。

「少し甘めの味でこれ1つで味が決まるので、かけたりつけて食べるのにはもちろん、料理の調味料としても便利です」



おすすめレシピ



「レシピに明記してなくても醤油を使うレシピは基本この醤油！というほど、家族みんな気に入っています」

用途に合わせて使い分けるのもおすすめ

今回は、素材を極めた本格派から、味が一変する後かけ用まで、三者三様の醤油をご紹介しました。

こだわりの醤油を一本取り入れるだけで、いつもの味付けがぐっと新鮮に感じられるはず。ぜひ次の買い物の参考にしてみてくださいね。

