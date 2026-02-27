平野紫耀、力強く美しい最新ルック公開 イヴ・サンローラン・ボーテのアンバサダー
イヴ・サンローラン・ボーテのアンバサダーを務める平野紫耀の最新ルックが27日、公開された。力強くも美しく、そしてどこかセンシュアルな、これまでにない新しい平野の魅力を引き出した姿が披露されている。
【別カット】クールな眼差し！平野紫耀の最新LOOKを公開
YSL アイコンフレグランス「リブレ」から、ジューシーなラズベリーの香りが魅力的な新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の発売を記念して、最新ルックが公開された。
圧倒的な存在感で時代をリードする平野が体現するのは、YSLが新たな「リブレ」で表現する“YUMMY LUXURY”。瑞々しいラズベリーを思わせる鮮やかな「赤」に彩られた世界観の中で、自由を心ゆくまでかみしめ、自信に満ち溢れた姿を披露している。
【別カット】クールな眼差し！平野紫耀の最新LOOKを公開
YSL アイコンフレグランス「リブレ」から、ジューシーなラズベリーの香りが魅力的な新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の発売を記念して、最新ルックが公開された。
圧倒的な存在感で時代をリードする平野が体現するのは、YSLが新たな「リブレ」で表現する“YUMMY LUXURY”。瑞々しいラズベリーを思わせる鮮やかな「赤」に彩られた世界観の中で、自由を心ゆくまでかみしめ、自信に満ち溢れた姿を披露している。