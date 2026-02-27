26日にバンテリンドームで大谷と鈴木が合同会見を実施

野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャース・大谷翔平投手とカブスの鈴木誠也外野手が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。並んで座ったメジャーリーガー2人の圧倒的な“体格”に、ファンから「こうしてみるとでかい」「2人ともデカすぎる」と驚きの声が上がっている。

この日、大谷と鈴木が並んで会見に臨んだ。同級生コンビの和やかなやり取りが話題を呼んだ一方で、ファンの視線をくぎ付けにしたのは2人の体の大きさだった。球界屈指のフィジカルを誇る大谷に引けを取らないほど、鈴木の胸板や肩回りも分厚くビルドアップされていることが映像からも伝わってくる。

鈴木は昨年、日本人右打者として初の30本塁打をマークするなど、カブスの中心選手として活躍。大谷の肉体に注目が集まる一方、遜色のない体格を誇る鈴木の仕上がりも話題となった。

並び立った2人の圧倒的なオーラと分厚い体に、SNS上でファンが騒然。「大谷選手がデカいデカいと言われがちだけど、鈴木選手も遜色ないくらい厚いな」「誠也の今の体格は見慣れたつもりだったけど、こうして日本代表に入るとやっぱデカいな」「メジャーリーガーの体格デッカいわ」「大谷と鈴木誠也が並んで会見してるショット、2人ともデカすぎる」「鈴木誠也身体デカすぎやろww」といったコメントが相次いで寄せられた。（Full-Count編集部）