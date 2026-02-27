この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「メモは、「紙」に「ペン」の「アナログ」で十分という、一つの「見切り」。」と題した動画を公開。「メモはアナログで十分」という持論を展開し、デジタルツールに過剰な機能を求める風潮に対して「見切り」をつける重要性を説いた。



動画の冒頭、茂木氏は自身が普段持ち歩いている手書きのメモ用紙を画面に提示し、「最も手軽なやり方」としてアナログな手法を愛用していると明かした。昨今はタブレット端末などで手書き文字を自動的にテキスト化する機能なども普及しており、茂木氏自身も試行錯誤した経験があるという。しかし、それらの機能を使ってみた結果として、「メモは梯子（はしご）に過ぎない」という結論に至ったと語る。



茂木氏は「梯子」という言葉を用い、メモの本質的な役割について解説。梯子は高い場所に登るための道具であり、一度登りきってしまえばその役割を終えるのと同様に、メモも「忘備録」として肝になるコンセプトやキーワードさえ書き留めておけば、それで機能は果たされると指摘した。それ以上の執筆やインターネット上での作業はコンピューターで行えばよく、メモ自体の保存や整理にデジタル機能を駆使して固執する必要はないと断言。「梯子は使ったらそれで終わり」であり、メモもまた「ボロボロになるまで使い倒す」ようなものではなく、思考の補助線として使い切るべきだという見解を示した。



また、自身が毎日更新している「クオリア日記」については、トラックパッド上で指を使って描画しているという例外的なデジタル活用例を挙げつつも、基本的には「デジタルじゃなくても別にいい」と強調。その最大の理由として、紙とペンの「速さ」を挙げた。デジタルデバイスを起動して設定をいじるよりも、紙にサクッと書くほうが圧倒的に速く、思考の妨げにならないと説明。「どうせノートなんて読み返さない」と、過度な記録保存の無意味さを指摘し、潔い「見切り」こそが重要だと語った。



最後には、多くの人がタブレットなどで丁寧にノートを作成し保存しようとする行為に対し、「無駄だったろう？」と問いかける場面も。なんでもデジタル化すればよいわけではなく、アナログの即時性と手軽さを評価し、道具としての役割を見極めるべきだと推奨して動画を締めくくった。