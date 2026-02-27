2026年2月22日（日）よる7時00分から、BS12 トゥエルビで「この動画は再生できません THE MOVIE」がテレビ初放送されます。

放送場所は全国無料BS放送のBS12で、休日のゴールデン帯にじっくり見られる編成です。

かが屋の2人が軸になるホラーミステリーなので、怖さと考察の両方を一度に味わえる1本です。

BS12 トゥエルビ「この動画は再生できません THE MOVIE」

放送日：2026年2月22日（日）放送開始：よる7時00分放送局：BS12 トゥエルビ視聴チャンネル：222チャンネル

BS12 トゥエルビは、24時間全国無料で視聴できるBS放送局です。

「この動画は再生できません」は、フェイクドキュメンタリーの恐怖演出と推理ドラマを組み合わせたシリーズです。

今回の放送はシリーズ初の劇場版をテレビで見られる回なので、既存ファンにも新規視聴者にも節目となる放送です。

シリーズの進化と劇場版の注目構成

シリーズ開始年：2022年第2シーズン放送年：2023年第3シーズン放送年：2025年番組構成：2部構成

シリーズは2022年に実験的フォーマットとして始まり、2023年と2025年にシーズンを重ねて世界観を拡張してきました。

前半は心霊スポットの自撮り映像や生配信風素材を使うホラーパートで、視聴者が映像そのものを疑う設計です。

後半は編集マン江尻とオカルトライター鬼頭が投稿動画の裏側を読む謎解きパートで、恐怖体験を情報戦に変える流れが特徴です。

単に怖い映像を並べるだけではなく、映像の文脈を解いて真相へ進む構成がこのシリーズの強みです。

劇場版ではこの二層構造が長尺で組まれており、伏線回収の密度が高い体験になっています。

シリーズ視聴済みの人は、江尻と鬼頭の役割分担がより鮮明になった点にも注目。

ホラーパートの見どころ

日常で見慣れた配信画面や投稿映像のフォーマットを使うため、現実との距離が近い恐怖として刺さる演出です。

視聴中は「どこまでが演出でどこからが異常か」を追う楽しみが生まれ、受け身になりにくい構成です。

謎解きパートの見どころ

編集知識を持つ江尻の視点と、オカルト文脈を読む鬼頭の視点が交差することで、同じ映像に複数の解釈が立ち上がります。

恐怖の理由を言語化していく流れがあるため、ホラーが苦手な層でも物語として追いやすい設計です。

キャストとスタッフが生む劇場版ならではの濃度

主演：加賀翔（かが屋）／賀屋壮也（かが屋）主要キャスト：和田雅成／世古口凌／平野良追加出演：桃月なしこ／アキラ100％／福井夏／あべこうじ監督：谷口恒平脚本：河口芳佳／谷口恒平

主演のかが屋2人は、コミカルさと不穏さを同時に成立させる立ち位置で、シリーズの空気を支える中核です。

劇場版では和田雅成さん、世古口凌さん、平野良さんらが加わり、人物相関の奥行きが増しています。

桃月なしこさんやアキラ100％さんら異なる個性の出演陣が混ざることで、場面ごとの温度差が物語のフックとして効きます。

監督は谷口恒平さんで、脚本は河口芳佳さんと谷口恒平さんの連名体制です。

映像の違和感を積み上げる演出と、会話で種明かしを進める脚本のバランスが映画版の見やすさにつながっています。

ホラー耐性が高い人は恐怖演出を、ミステリー好きは構造分析を楽しめる二重設計。

放送当日に押さえたい視聴ポイント

放送区分：テレビ初放送放送枠：日曜よる7時00分放送形態：全国無料BS放送視聴導線：BS+12ボタン／222チャンネル

日曜よる7時枠は家で視聴環境を整えやすい時間なので、恐怖演出の細部を追うには相性の良い編成です。

シリーズ未視聴でも、江尻と鬼頭の役割が明確なため、劇場版単体から入りやすい導線です。

既存ファンは2022年からの蓄積を踏まえて見ると、映像内の違和感配置や視線誘導の巧さをより深く味わえます。

テレビ初放送回は話題が集中しやすく、同時視聴の熱量も高まりやすいタイミングです。

1本でホラーと推理を往復できる構成なので、ジャンル横断で作品を選びたい人にも刺さる内容です。

注目回として視聴リスト入り済み。

劇場公開で話題になった作品を、無料BSで確認できる機会はシリーズ追走の起点としても価値があります。

恐怖の瞬間だけでなく、映像の裏にある意図を読む楽しさがあるため、視聴後に語りたくなる余韻も残ります。

ホラー演出と人物ドラマの両輪で進む一本なので、週末のエンタメ時間を濃く使いたい日に合う放送です☆

【劇場版ホラー謎解きをテレビ初放送で満喫！

BS12 トゥエルビ「この動画は再生できません THE MOVIE」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「この動画は再生できません THE MOVIE」の放送日時はいつですか？

2026年2月22日（日）よる7時00分から放送です。

Q. どのチャンネルで視聴できますか？

BS12 トゥエルビの222チャンネルで視聴できます。

Q. シリーズ初見でも楽しめますか？

江尻と鬼頭の役割が明確なため、劇場版単体でも追いやすい構成です。

