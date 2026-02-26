指紋防止光沢タイプ、指紋反射防止タイプなど。用途に合わせて選べる液晶保護フィルム
サンワサプライ株式会社は、ブルーライトを約26％カットする指紋防止光沢タイプの液晶保護フィルム「LCD-133WBC2（13.3型）」「LCD-140WBC2（14.0型）」「LCD-160WBC（16.0型）」、指紋反射防止タイプの液晶保護フィルム「LCD-133WBCAR2（13.3型）」「LCD-140WBCAR2（14.0型）」「LCD-160WBCAR（16.0型）」、自由にカットできる反射防止フィルム「LCD-160W2（16.0型）」を発売した。画面への映り込みを抑える反射防止タイプや、画面を鮮やかに見せる光沢タイプなど、用途に合わせて選択可能だ。
■ブルーライトカット液晶保護フィルム「LCD-133WBC2/140WBC2/160WBC（光沢タイプ）」
「LCD-133WBCAR2/140WBCAR2/160WBCAR（反射防止タイプ）」
〇ブルーライトとは？
ブルーライトは可視光線の中で最もエネルギーが強く、網膜まで到達して目に負担をかけることが指摘されている。
〇ブルーライトカットで目の負担を軽減
LEDモニターのメイン波長である450nmのブルーライトを、約26％カット。長時間のPC作業による目の負担を軽減する。
〇指紋防止でタッチパネル対応
タッチしても指紋が付着しない指紋防止タイプで、タッチパネルでもスムーズに操作ができる。
〇「気泡分散」でキレイに貼れる
フィルムを貼る際に気泡が入りにくく、多少気泡が入ってしまっても時間経過とともに分散され、目立たなくなる。※ホコリなどの異物が入ると、その周囲には気泡が入る場合がある。
〇利便性を高める4つの性能が備わった高品質タイプ
鉛筆硬度2〜3Hのハード加工で傷がつきにくく、紫外線をカットし体にも優しい設計だ。吸着面にシリコン素材を使用しており、ヘラを付属しているので、簡単にキレイに貼れる。
■色鮮やかな光沢表面加工「LCD-133WBC2」「LCD-140WBC2」「LCD-160WBC」
色彩のコントラストを高め、写真や動画をよりクリアに映し出す。
■反射防止で光の映り込みを防ぐ「LCD-133WBCAR2」「LCD-140WBCAR2」「LCD-160WBCAR」
反射防止加工で、周囲の映り込みを抑える。
■フリーカットタイプ液晶保護反射防止フィルム「LCD-160W2」
〇映り込みを防ぐ反射防止加工
外光や蛍光灯などの映り込みを防ぐ反射防止加工がされているので、屋内・屋外を問わず快適に使用できる。
〇高透過で画面の鮮やかさを損なわない
反射防止でありながら、透過率95.7%と透過率が高く、液晶画面の鮮やかさを損なわない。
〇硬度3Hで液晶画面を守る
鉛筆硬度2〜3Hのハードコート加工で、液晶画面をしっかり保護する。耐摩耗性に優れ、キズがつきにくくきれいな状態を長く保てる。
〇タッチパネル対応
タッチパネルに対応し、スムーズに操作することができる。
〇貼ってはがせる構造
PET素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していないため、液晶画面に接着剤が残ったり剥がれにくくなるといった不具合は起こらない。
〇貼り付けに便利なヘラ付き
付属品のヘラで気泡を逃しながら、綺麗にフィルムを貼り付けできる。
■ブルーライトを約26％カットする指紋防止光沢タイプの液晶保護フィルム「LCD-133WBC2（13.3型）」
