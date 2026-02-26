2月25日、Snow Man・宮舘涼太と日本テレビの黒田みゆアナウンサーの熱愛が『女性セブンプラス』に報じられた。報道前日には、同誌の公式Xにてシルエットのみが公開され、熱愛予告がおこなわれていたが、予想合戦では意外な組み合わせが浮上していた。

「24日、同誌のXが『2026年最大級の「ロマンス」スクープ』と大々的に予告し、シルエットを公開しました。1人は『超ド級国民的アイドル』、もう1人には『爆人気アナウンサー』と銘打たれており、肩書の大きさで多くのネット民がざわつき始めました。

予想合戦が始まるなか、なぜか名前があがったのが、Snow Man・目黒蓮さんと、TBSの南後杏子アナウンサーという組み合わせだったんです」（芸能担当記者）

このところ定番となりつつある「シルエット予告」では、「国民的アイドル」「激バズダンスお姉さん」など、スクープ対象の属性が記される。肩書やシルエットからある程度は絞られてくるわけだが、今回は「超ド級国民的アイドル」と、かなり大物であることが匂わされていた。そのためSNSでは、「嵐」や「Snow Man」などのメンバーが、候補としてあがっていた。

さらに、男性側とみられるシルエットから、Snow Man・目黒蓮と予想する声が続出した。だが、「爆人気アナウンサー」が一体誰なのかという疑問で、論争は過熱していたのだ。

「XのAIである『Grok』にユーザーたちが予想を尋ねたところ、シルエットや共演歴からTBSの南後杏子アナの名前を出したため、一気に予想の方向が傾いたようです。

たしかに、南後アナはTBSの人気アナウンサーで、『THE TIME,』でキャリアを重ね、『ラヴィット！』や『王様のブランチ』などでも活躍。親しみやすい雰囲気があり、“ポスト江藤愛候補”としても知られています。目黒さんも『THE TIME,』に何度か出演しており、南後アナがインタビューをおこなったこともあったため、結びつきやすかったのかもしれません」（同上）

とはいえ、蓋を開ければ、同じSnow Manでも宮舘と日テレ・黒田アナの熱愛で、目黒や南後アナにとってはとばっちり。思わぬところで名前が出て、両者とも困惑したことだろう。熱愛報道をうけ、Xでは目黒と南後アナへの同情が相次いでいる。

《南後アナ起きたら目黒蓮と付き合ってることなっててビッッックリしたやろな》

《勝手に目黒蓮の彼女ってことにされてた相手の女性に一旦みんなで謝る》

《目黒蓮と南後アナはとばっちり》

思わぬ視線が向いてしまった目黒と南後アナ。今後の共演に響かないとよいが……。