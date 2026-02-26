BABYMONSTERの出演も決定！『サマソニ 2026』第2弾追加アーティスト発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

25周年にふさわしい豪華ラインナップが話題のサマソニ。BUMP OF CHIKEN、BABYMETAL の発表に続き、第2弾追加アーティストが発表された。

■音楽ファンを唸らせる多彩なラインナップが続々決定

ジャンルに囚われない多彩な活躍を魅せるカリスマラッパー、mgk（MACHINE GUN KELLY）、2025年にワールドツアーを成功させた圧倒的実力を誇るガールズグループ、BABYMONSTER（東京のみ）、藤井 風とのスタジオセッションも話題の英出身の新鋭R＆Bアーティスト、ELMIENE、リトル・ミックスの活動を経てソロとしての地位を確立させたポップアイコン、JADE、西アフリカ音楽のリズムや感情表現も取り入れた独自のスタイルが話題のシンガーソングライター、NECTAR WOODE、英・オックスフォード出身の新世代パンクバンド、SOUTH ARCADE、メキシコ出身の姉妹ロックバンド、THE WARNING、そして先日の初来日公演も話題沸騰中、愛すべきポストパンクバンド、VIAGRA BOYSの出演が決定。

日程別ラインナップも、3月初週に発表予定！ こちらも要チェックだ。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

