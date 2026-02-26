山下智久主演映画『正直不動産』場面写真解禁！嘘をつこうとした瞬間、突風に吹かれ本音をさらけ出してしまう主人公・永瀬（山下）の姿も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、新規場面写真9点が解禁された。

■従来のお仕事ドラマとは一線を画する、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品

ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）のふたりが、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、従来のお仕事ドラマとは一線を画する、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了してきた『正直不動産』。

そんな『正直不動産』が三度目の正直!? として、ついに映画化が決定。「千の言葉のうち真実は三つしかない」という意味で、千三つといわれる不動産業界。わがままな顧客の要望、ひと癖もふた癖もある資産家の大家たち、次々に起こる不動産にまつわるトラブル、そしてライバル不動産会社としのぎを削る闘いに、嘘をつかない正直営業で立ち向かう主人公・永瀬の活躍が、大スクリーンで描かれる。

近年、再び注目を集めている不動産業界の裏側。目からウロコの不動産知識とともに、“知りたい” “笑いたい” “泣きたい” “スカッとしたい”というファンの期待に100パーセント応える、スケールアップした映画『正直不動産』が、2026年の映画界に“旋風”を巻き起こす。

■嘘がつけない男・永瀬（山下）に令和の不動産問題が次々と襲いかかる！

登坂不動産の営業マン・永瀬財地（山下智久）は、かつて地鎮祭の準備中に祠を壊してしまった祟りにより、嘘をつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまう。以前は営業成績トップを誇っていた永瀬だが、嘘がつけないことで契約は破談続き。それでも、カスタマーファーストがモットーの後輩・月下咲良（福原遥）や仲間たちに支えられながら、正直な営業スタイルを模索し続けている。ニューヨーク勤務の銀行員・榎本美波（泉里香）との交際も順調で、高級車に乗りタワマンに再び住むという野望を胸に、課長昇進をかけて同僚たちと競争するが、その一方で永瀬と月下は、嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面することに――。

海外の不動産投資詐欺や、かつて嘘もいとわず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）が、故郷・けやきの市の土地を舞台に進める、謎の大規模開発計画、そして「不動産売買は殺し合いだ」と豪語するライバル会社、ミネルヴァ不動産の社長・鵤聖人（高橋克典）が仕掛ける、悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げなど、令和の不動産問題が次々と永瀬に襲いかかる。

嘘がつけない男・永瀬は、己の「正直」を武器に、不動産を巡る様々な思惑や人間模様など、かつてない難題に向き合い、人々の笑顔と街の未来を守るために立ち向かっていくが、その行方はいかに…？

■山下智久×市原隼人の一触即発カット他、場面写真9点が一挙解禁

そんな本作から、第1弾となる場面写真が一挙解禁。嘘をつこうとした瞬間、強烈な突風に吹かれ本音をさらけ出してしまう永瀬（山下智久）の姿は、スクリーンでも健在だ。さらに、アメリカの砂漠で泥だらけになった永瀬を、恋人・美波（泉里香）が支える意味深なカットも。異国の地で、ふたりの身に何が起こったのか――？

“カスタマーファースト”を貫く、後輩・月下（福原遥）をはじめとするおなじみの登坂不動産メンバーも集結。営業部長・大河真澄（長谷川忍）に胸ぐらをつかまれている永瀬はいったいどんな“正直”をぶつけてしまったのか？ かつてのライバルで不動産ブローカーの桐山（市原隼人)と珍しく仲睦ましそうに食事をしているかと思いきや、桐山が永瀬に詰め寄る一触即発な緊張感漂うシーンもあり、本作でのふたりの関係にも注目だ。

さらに、登坂不動産のライバル会社・ミネルヴァ不動産の立川店の店長でカリスマ営業マン、神木涼真（ディーン・フジオカ）と桐山が神妙な面持ちで並んでいる姿や、社員を厳しくも暖かく見守る登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）の姿など、ファン待望の顔ぶれが勢ぞろい。永瀬×月下のコンビは、登坂不動産に降りかかる未曾有の危機を乗り越えられるのか――!?

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

