2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
°ìºòÇ¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ6Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè7²ó¤Ï2016Ç¯12·î8Æü¤Ë15ºÐ¤Ç16´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ÉðÆ£¾®ÎÛ¡Ê¤à¤È¤¦¡¦¤ª¤ê¤ó¡Ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤ä¸¦µæÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚAKB48¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é»Ð¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½¤Þ¤ºAKB48¤Î³èÆ°¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉðÆ£¡¡ÁÈ³Õ¡Ê¥Á¡¼¥àÂØ¤¨¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥àK¤«¤é¥Á¡¼¥àA¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÇÚ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Ï¤¸¤á¡¢½é¤á¤Æ»Ð¡Ê12´üÀ¸¡¦ÉðÆ£½½Ì´¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤º¤Ã¤È·à¾ì¸ø±é¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤ª»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÉðÆ£¡¡¸µµ¤¤Ç¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¥³¤Ç¤·¤¿¡£6¥³¾å¤Ë»Ð¡¢4¥³¾å¤Ë·»¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬Ëö¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðÆ£¡¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Ä¤â»Ð¤È·»¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æµã¤«¤µ¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÊì¤¬»ä¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Öµã¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¯À¸¤¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï²¿ºÐ¤°¤é¤¤¡©
ÉðÆ£¡¡3¡¢4ºÐ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤«¤é¡Ö»Ð¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥¨¤È·»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¼ê¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡£µã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶õ¼ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
ÉðÆ£¡¡¾®4¤Î¤È¤¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª
ÉðÆ£¡¡¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Î·ÏÅý¤Ç¡¢À£»ß¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤ÈÂ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÉÕ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃË¤Î¥³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¶¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Îý½¬¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢³¤¤ÇÁö¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½¸¹ç¤Ë1ÉÃÃÙ¤ì¤ë¤È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤âº¬À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö»þÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
ÉðÆ£¡¡ÇùÁ³¤È·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤È¤«¤Ï¡©
ÉðÆ£¡¡ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
ÉðÆ£¡¡¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ËAKB48¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È2´üÀ¸¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAKB48¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÃÏÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é»Ð¤Î½½Ì´¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤â¤½¤âAKB48¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
ÉðÆ£¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢»Ð¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¡ØÎÞ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ù¤ÎMV¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥±¡¼¥»ý¤Ã¤Æ¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ð¤¬½¸¤á¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤«Á´Éô¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ì½ï¤Ë¥ª¥¿³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬AKB48¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆ£¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢ÉðÆ£½½Ì´¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç»ä¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾®ÎÛ¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤·¡¢¸ý¤¬·Ú¤¤¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥Ð¥ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÉðÆ£¡¡ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤Ç¤â»ä¡¢Â¿Ê¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬»Ð¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éô³è¤ÎÈ¯É½²ñ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¢£¥Á¡¼¥àK¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡½¡½»Ð¤¬AKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤È¡©
ÉðÆ£¡¡¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹âÎæ¤Î²Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»Ð¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬AKB48¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½16´ü¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡©
ÉðÆ£¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¤À¤«¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥é¥¥é¤Ê¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤è¤¯µã¤¤¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç......¡£¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¶õ¼ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇËå¤Ã¤Æ¤¹¤°¥Ð¥ì¤¿¡©
ÉðÆ£¡¡½ñÎà¤Ë²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¡¢2¼¡¿³ºº¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¡¼¡¼¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢AKB48¤Î11¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÉðÆ£¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î´üËö¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÈ´¤±¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡£
ÊªÍý¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò20Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¶µ¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÂà½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½AKB48¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÉðÆ£¡¡¤½¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢Á°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉðÆ£¤µ¤ó¤ÏÅ¾¹»¤È¤«¤»¤º¡¢¸µ¤Î³Ø¹»¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÉðÆ£¡¡Éã¿Æ¤È¡ÖÂç³Ø¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤â³Ø¹»¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ1Ç¯´Ö¤Ç10ÆüµÙ¤ó¤À¤éÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËAKB48¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÉðÆ£¡¡Á´Éô¤¬¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È°Õ³°¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë16´üÀ¸¤Ç¸ø±é¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤ê³Ð¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤È16´üÀ¸¤Ï12ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤·¹ç¤¤¡©
ÉðÆ£¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢16´ü¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¤Ë·É¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¥¿¥á¸ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡£Éô³è¤À¤Ã¤¿¤é1Ç¯°ã¤¨¤Ð·É¸ì¤À¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ±´ü¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥¿¥á¸ì¤Ç¡×¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤¢¤È¤Ï³Ú²°¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¡¢ÀèÇÚ¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤È¤«¡£º£»×¤¨¤Ð°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½16´üÀ¸¤Î»ØÆ³·¸¤È¤·¤Æ¡¢13´üÀ¸¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¡Ê¤æ¤¤¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÉðÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï·à¾ì¸ø±éÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¶µ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¸ø±é¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¤³¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤â¤ï¤¶¤ï¤¶·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2017Ç¯12·î¡¢Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àK¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆ£¡¡¤º¤Ã¤ÈK¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤ÆK¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡©
ÉðÆ£¡¡²ÃÆþÁ°¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥àK¤Ï¡ØHow come ?¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°áÁõ¤Ç¡¢ÎÐ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡£
¥¥é¥¥é¤ÎAKB48¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¤¹¤´¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àK¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï·à¾ì¤ÇÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢SKE48¤µ¤ó¤Î¡Ø¶¯¤¼Ô¤è¡Ù¤ä¡¢NMB48¤µ¤ó¤Î¡ØÀäÌÇ¹õÈ±¾¯½÷¡Ù¤È¤«¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¶Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¡¼¥àK¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥àK¤Ë¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¡©
ÉðÆ£¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°¤¯¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°®¼ê²ñ¤Ç»Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤´°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö½½Ì´¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·à¾ì¸ø±é¤Ç¤â»Ð¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤¤Ä¤·¤«ÏÃ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬»Ð¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¦¥½¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉðÆ£¡¡¥Á¡¼¥àK¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ð¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÏÂ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
ÉðÆ£¡¡Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥àK¤Ï¡ÖÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ê÷´ß¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¾®Åè¡Ë¿¿»Ò¤µ¤ó¡¢¤Ê¤¡¤Ê¡ÊÆ£ÅÄÆàÆá¡Ë¤µ¤ó¡¢ÌÐÌÚ¡ÊÇ¦¡Ë¤µ¤ó¡£²ÃÆþ¤«¤é¤º¤Ã¤È16´ü¤À¤±¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¤µ¤Ç÷¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÎÙ¤Î¥³¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿¤ÓÇº¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡©
ÉðÆ£¡¡ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ÎÍÙ¤êÊý¤ò¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀ¸ÃÂº×¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Á¡¼¥àK¤Î´ü´Ö¤Ï4Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»É·ã¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
