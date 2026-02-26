【Amazonセール】ソニーの4K液晶TV「ブラビア」がお買い得「X1」プロセッサー搭載の43V型、50V型、55V型、65V型がラインナップ
【Amazon：ソニー「ブラビア」2023年エントリーモデル】 開催期間：2月26日10時～3月11日23時59分
ソニー「ブラビア」65V型「KJ-65X75WL」 2023年エントリーモデル
Amazonにて、ソニーの4Kテレビ「ブラビア」2023年エントリーモデルが特別価格で販売されている。期間は3月11日23時59分まで。
今回、Google TV機能を搭載し、ゲームやネット動画、音楽などあらゆるジャンルのアプリに対応する43V型「KJ-43X75WL」、50V型「KJ-50X75WL」、55V型「KJ-55X75WL」、65V型「KJ-65X75WL」がラインナップ。それぞれ高画質プロセッサー「X1」を搭載するほか、超解像エンジン「4K X-Reality PRO（4K エックス リアリティー プロ）」を搭載しており、地上波放送やネット動画などをアップコンバートし、4K映像をより美しい映像で楽しめる。
なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。【2023年エントリーモデル 主な特徴】
43V型「KJ-43X75WL」
50V型「KJ-50X75WL」
55V型「KJ-55X75WL」