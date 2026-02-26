ソニー「ブラビア」65V型「KJ-65X75WL」 2023年エントリーモデル

Amazonにて、ソニーの4Kテレビ「ブラビア」2023年エントリーモデルが特別価格で販売されている。期間は3月11日23時59分まで。

今回、Google TV機能を搭載し、ゲームやネット動画、音楽などあらゆるジャンルのアプリに対応する43V型「KJ-43X75WL」、50V型「KJ-50X75WL」、55V型「KJ-55X75WL」、65V型「KJ-65X75WL」がラインナップ。それぞれ高画質プロセッサー「X1」を搭載するほか、超解像エンジン「4K X-Reality PRO（4K エックス リアリティー プロ）」を搭載しており、地上波放送やネット動画などをアップコンバートし、4K映像をより美しい映像で楽しめる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【2023年エントリーモデル 主な特徴】

43V型「KJ-43X75WL」

50V型「KJ-50X75WL」

55V型「KJ-55X75WL」