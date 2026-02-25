メタモンのシロノワールや明太エビカツパン！コメダ珈琲店・おかげ庵「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン
全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを実施。
オリジナルメニューもグッズも空間も、ポケモンの魅力がちりばめられた特別なひとときが楽しめるキャンペーンです☆
コメダ珈琲店・おかげ庵「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン
販売期間：
・第1弾：2026年3月5日(木)〜4月8日(水)予定
・第2弾：2026年4月9日(木)〜5月13日(水)予定
テイクアウト、デリバリー販売：未実施
開催店舗：全国のコメダ珈琲店・おかげ庵 ※一部店舗を除く
購入制限：
・コメダ珈琲店：1人計3食まで
・おかげ庵：1人計2食まで
コメダ珈琲店とおかげ庵にて、人気を博した2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、2026年も特別なキャンペーンを実施。
今回は、より多くの方々に楽しんでもらえるよう、オリジナルメニューが第1弾、第2弾の2期間で展開されます。
各期間の対象メニューを注文された方には、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼント。
ポケモンの世界観から着想を得たオリジナルメニューや、数量限定のオリジナルグッズの販売など、くつろぎの時間がさらに彩る企画が用意されます☆
※価格は店舗により異なります
※数量限定につき各店なくなり次第終了となります
第1弾オリジナルメニュー
販売期間：2026年3月5日(木)〜4月8日(水)予定
第1弾オリジナルメニューの主役はメタモン！
メタモンカラーを取り入れたシロノワールやおさつボールなど、多彩なメニューがラインナップされます。
【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
価格：
コメダ珈琲店：1,280円(税込)〜1,340円(税込)／ミニサイズ 1,080円(税込)〜1,140円(税込)
おかげ庵：1,300円(税込)〜1,340円(税込)／ミニサイズ 1,100円(税込)〜1,140円(税込)
あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドした「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」
頬張れば、甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの味わいが口の中に広がります。
ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピングした、見た目もかわいい一品です。
※【コメダ珈琲店】(ミニサイズ含)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません
※【おかげ庵】(ミニサイズ含)のソフトクリームはバニラのみでの提供となります
※【おかげ庵】(ミニサイズ含)は選べる甘味セット対象です
※「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」に使用しているチーズは加熱処理済みです
【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン
価格：1,340円(税込)〜1,430円(税込)
メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷりのエビがマッチしたピリッと旨辛な「メタモンの明太エビカツパン」
明太オニオンフィリングには、明太子のほどよい辛みと、玉ねぎのシャキシャキとした食感が特長のソースが使用されています。
サクッとぷりぷりのエビカツとシャキシャキのキャベツが相性ピッタリで、最後まで飽きずに楽しめるバランスの良い一品です。
※やや辛めのメニューです。 辛い物が苦手な方やお子さんは十分注意ください
【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール
価格：1,060円(税込)〜1,140円(税込)
メタモンの色味をイメージしたおさつボールが登場。
さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感で、ひと口でメリハリのある食感が楽しめます。
中にはなめらかなさつまいもあんが入っており、ふわりと鼻に抜けるさつまいものふくよかな香りと、ほっこりとした素朴な甘みが魅力の一品です。
メタモンデザインの紙カップで提供されます。
※中身が熱いので、やけどに注意ください
※紙カップの別添えはできません
※メニューの色味が異なる場合があります
【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん
価格：1,400円(税込)〜1,480円(税込)
おかげ庵の定番、きしめんが特別メニューになって登場。
メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる一杯です。
魚粉の旨みが効いたコクのあるスープに、つるっともちもちの麺を浸してすすれば、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がります。
ふわふわのつみれ、ぷりぷりのエビ、もちもちのきしめん。
異なる食感が生み出すハーモニーがゆったりと味わえます。
※尾付きのエビを使用しています
※選べるお食事セット対象です
第1弾：コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム
種類：ランダム全4種
対象メニュー：メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ、メタモンの明太エビカツパン、メタモンのおさつボール、メタモンのエビつけきしめん
上記4メニューのいずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼント。
全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみです☆
※転売目的での注文・購入は禁止しています
【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ
価格：2,000円(税込)
販売開始日：2026年3月5日(木)〜
購入制限：1人1個まで ※転売目的での購入は禁止しています
コメダ珈琲店、おかげ庵の店頭にて購入できる「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」
コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジしたグッズです。
※ボールペンは付属しません
※飲料容器としては使用できません
※数量限定につき各店なくなり次第終了となります
※購入は店内飲食またはテイクアウトをされた方のお会計時のみとなります
第2弾オリジナルメニュー
2026年4月9日(木)〜5月13日(水)予定
ポケモンたちが勢ぞろいする、第2弾のオリジナルメニュー。
カイリューのシロノワールや、フワンテのチーズボールなどが登場します。
第2弾：【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン
価格：
コメダ珈琲店：1,280円(税込)〜1,340円(税込)／ミニサイズ 1,080円(税込)〜1,140円(税込)
おかげ庵：1,300円(税込)〜1,340円(税込)／ミニサイズ 1,100円(税込)〜1,140円(税込)
カイリューの大きな体をイメージした「カイリューのシロノワール カスタードプリン」
あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせています。
ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てるシロノワールです。
ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで、楽しく味わうことができます。
※【コメダ珈琲店】(ミニサイズ含)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません
※【おかげ庵】(ミニサイズ含)のソフトクリームはバニラのみでの提供となります
※【おかげ庵】(ミニサイズ含)は選べる甘味セット対象です
【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル
価格：1,170円(税込)〜1,240円(税込)
ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせた「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」
バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上げてあります。
フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も必見です。
【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール
価格：1,060円(税込)〜1,140円(税込)
フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。
外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ〜りあつあつのチーズソースがあふれます。
生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がるメニュー。
フワンテデザインの紙カップは、思わず写真に撮りたくなる見た目のかわいさもポイントです。
※「フワンテのチーズボール」に使用しているチーズは加熱処理済みです
※中身が熱いので、やけどに注意ください
※紙カップの別添えはできません
※メニューの色味が異なる場合があります
【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん
価格：1,400円(税込)〜1,480円(税込)
たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんが登場。
やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がります。
ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。
つるっともちもちの麺に、とろ〜り半熟たまごを絡めれば、まろやかさが加わり、箸が進む味わいです。
※選べるお食事セット対象です
第2弾：コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム
種類：ランダム全4種
対象メニュー：カイリューのシロノワール カスタードプリン、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル、フワンテのチーズボール、マクノシタのすき焼き風きしめん
対象メニューいずれか1品注文でもらえる、豆菓子風チャームの第2弾。
全4種類からいずれか1個がランダムでプレゼントされます。
※転売目的での注文・購入は禁止しています
【コメダ珈琲店】特別装飾店舗キャンペーン
実施期間：2026年3月5日(木)〜5月13日(水)
実施店舗：コメダ珈琲店 東札幌5条店(北海道)／駒沢公園店(東京都)／ららぽーと豊洲店(東京都)／シャポー市川店(千葉県)／横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)／葵店(愛知県)／新大阪店(大阪府)／沖縄糸満店(沖縄県)
コメダ珈琲店、全国8店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開。
2025年に人気を博した5店舗から店舗数を拡大して実施されます。
メタモンと、店舗ごとに異なるポケモンたちがゲストをお出迎えし、店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出。
写真映えする空間で、ここだけの特別なひとときが楽しめます。
オリジナルメニューもグッズも空間も、ポケモンの魅力がちりばめられた特別なひとときを過ごせるキャンペーン。
コメダ珈琲店とおかげ庵にて2026年3月5日より開催される「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンの紹介でした☆
©Pokémon.
©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
※写真はイメージです
※ピックは食べられません
※ピックは小さなお子さんが口に入れないように十分注意ください
※【おかげ庵】店内で調理するすべての麺類は「そば」と同じ釜で調理しています。また、使用する調理器具等も同じものを使用しています
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post メタモンのシロノワールや明太エビカツパン！コメダ珈琲店・おかげ庵「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン appeared first on Dtimes.