イ・チェヨン、IZ*ONE活動終了後は「ほぼ3年間収入がゼロ」「本当にお金がなかった」ファンから驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/25】グローバルグループ・IZ*ONE（アイズワン）出身のイ・チェヨン（Lee Chaeyeon）が2月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。IZ*ONE解散後、3年間収入がほぼなかったことを明かした。
◆イ・チェヨン、チラシ配りの仕事をしようとしていた
自身のYouTubeコンテンツで3年前の出来事を振り返る中で「本当にお金がなかったんです」と打ち明けたチェヨン。スタッフからは驚きの声が上がり、「1度顔を知られてしまうと、どんな仕事でも受けられるわけじゃなくなりました」とIZ*ONEとしての活動を経て、知名度があるからこそ仕事に困ったことを明かした。
◆イ・チェヨン、IZ*ONE終了後は「ほぼ3年間、収入がゼロ」
また、「IZ*ONEが終わってからは、収入がほとんどなくなりました。文字通りゼロでした。ほぼ3年間、収入がゼロでした」とグループ活動終了後のリアルな金銭事情を告白。そして「私は貯金を全部使い果たした」と明かし、「私は分割払いの貯蓄口座に手を出さなければいけませんでした」と当時の金銭事情を語ったチェヨン。「生活費を稼ぐ必要があったのでKarrot（韓国発のフリマアプリ）をチェックしたのを覚えています。それが私の生き方です」と地域住民同士で直接会って中古品を取引するフリマアプリを見ていたことも赤裸々に語っていた。
この放送を受け、ファンからは「本当の話とは思えなくてびっくり…」「衝撃的です」「チラシ配りで稼ごうとしていたなんて…」と驚きの声が寄せられている。
◆イ・チェヨン プロフィール
2000年1月11日生まれ。妹は5人組グローバルガールズグループ・ITZYのチェリョン（CHAERYEONG）。チェヨンは、2015年にTWICEのメンバーを決めたサバイバルオーディション番組「SIXTEEN」に出演するもデビューは叶わず。2018年放送の日韓合同オーディション番組「PRODUCE 48」でデビューの座を獲得し、同年にグローバルグループ・IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。2021年4月にグループとしての活動を終了した。グループ活動終了後は、2023年に「KNOCK」でソロデビューを果たし、個性的なダンスと楽曲が話題に。同年には、Mnetのサバイバル番組「QUEENDOM PUZZLE（クインダムパズル）」への参加が発表されるも、降板となった。（modelpress編集部）
