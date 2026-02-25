¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò¡È¤Û¤Ü»È¤ï¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ë¡ÖÇ¯2Ëü±ß¡×°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÌó¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡¢Í§¿Í¤Ë¡ÖÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡È²òÌó¡¦ÇäµÑ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
NTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï4·î1Æü¤Ë²óÀþ»ÈÍÑÎÁ¤ò²þÄê
ÅìµþÅÔÆâ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¸þ¤±¶èÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë²óÀþ»ÈÍÑÎÁ¡Ê´ðËÜÎÁ¶â¡Ë¤Ï¡¢·î³Û1870±ß¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÇÄê²óÀþ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï´ðËÜÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´Ö2Ëü2440±ß¤«¤«¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÍøÍÑÊ¬¤è¤ê¡¢¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡×¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡¦¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ò²þÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²þÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÃÆþÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯
¡¦ÄÌ¿®²ó¿ô¡¢ÄÌ¿®»þ´Ö¤Î¸º¾¯
¡¦¶áÇ¯¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾º
¡¦Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼é¡¦½¤ÍýÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã
¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤ÈÀßÈ÷¹¹¿·¤ÎÉ¬Í×À
ÃÍ¾å¤²Éý¤Ï¡¢»öÌ³ÍÑ¤¬·î330±ß¡¢½»ÂðÍÑ¤¬·î220±ß¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö2640±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¡×¤ÎÊÖ¶â¤ÏÉÔ²Ä¡ª ¤¿¤À¤·ÇäµÑ¤Ï²ÄÇ½
NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÜÀßÀßÃÖÉéÃ´¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¡Ê²ÃÆþÅÅÏÃ¡¦INS¥Í¥Ã¥È¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¸¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²òÌó¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÉéÃ´¶â¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ÜÀßÀßÃÖÉéÃ´¶â¤Ï¡¢ÅÅÏÃÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò·ÀÌó¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀßÀßÃÖÉéÃ´¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¥×¥é¥ó¤È»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¶â¤ò»ÙÊ§¤¦·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢·î¡¹¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀßÀßÃÖÉéÃ´¶â¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤Îºâ»ºÅª²ÁÃÍ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼è°ú»Ô¾ì¤¬Â¸ºß¤·¡¢²òÌó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤Ø¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²òÌó°Ê³°¤Ë¡ÖÇäµÑ¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï5000±ßÄøÅÙ¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ùÅÏ¤ÎºÝ¤ÏÌ¾µÁÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ï880±ß¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¸½·ÀÌó¼Ô¤È¿··ÀÌó¼ÔÁÐÊý¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇäµÑ±×¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã±¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤è¤ê¤ÏÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤ÏÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë
¹ñÀÇÄ£¤Î¼Áµ¿±þÅú»öÎã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤ÏÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇäÇã²Á³Ê¤äÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤ËÉ¾²Á³Û¤ò»»Äê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤Ï°ìÈÌÆ°»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢²ÈÄíÍÑºâ»º¤Ê¤É¤È¤Þ¤È¤á¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤ËÂç¤¤Êºâ»º¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÉ¸½à²Á³Û¤Ï1500±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â³Û¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³»þ¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ØµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Î²óÀþ»ÈÍÑÎÁ¤Ï¡¢Ç¯´Ö2Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯´Ö2640±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Î²òÌó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò²òÌó¤·¤Æ¤â¡¢»ÜÀßÀßÃÖÉéÃ´¶â¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅÏÃ²ÃÆþ¸¢¤Ï¾ùÅÏ¡ÊÇäµÑ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤À²òÌó¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡×¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡¦¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×²óÀþ»ÈÍÑÎÁ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NTTÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡×¡Ö²ÃÆþÅÅÏÃ¡¦¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Î´ðËÜÎÁ¶â²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
