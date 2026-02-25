³«À®¤«¤éÅìÂçÍý°ì¡¢°ÛÃ¼¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Ö¸¦µæ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²»³Ú²È¤ÎÆ»¤Ø¡£Êì¤äËå¤È¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ú2025Ç¯²¼È¾´üBEST¡Û
2025Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ø³«Æü¡§2025Ç¯8·î24Æü¡Ë*****¡Ö°ÛÃ¼¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£Æñ´Ø»äÎ©¤Î³«À®¡ÊÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡¢¸½Ìò¤ÇÍý·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³ØÍý²Ê°ìÎà¤ËÆþ³Ø¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÁÏÂ¤¾ðÊó³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ½¤Î»¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î14Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÆ°°÷¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î1Ëü3,000¿Í¤ËµÚ¤Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËCateen(¤«¤Æ¤£¤ó)Ì¾µÁ¤Ç±éÁÕ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï144Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¡£ºî¶Ê¤äÊÔ¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÛÃ¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©³ÑÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡Ê¹½À®¡§¤·¤í¤Ü¤·¥Þ¡¼¥µ¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦ÉðÅÄÍµ²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤Ê¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç
* * * * * * *
³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ
¡Ö°ÛÃ¼¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò³È¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£
²»³Ú²È¤È¤¤¤¦¤È¿À·Ð¼Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤ÄÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿À·Ð¼Á¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿À·Ð¼Á¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤Á¤³¤ÁÎ¹¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ²¹¤«¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Êì¿Æ¤Î³ÑÌîÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢Ëå¤Î³ÑÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£³ÑÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿ô»ú¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ËÃÆ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ²»´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Í³¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²»³Ú¤Î´ðËÜ¤ÎÍýÏÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¤Ç¤¹¡£Ëå¤â¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¡£¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó
Éã¤Ï¼ñÌ£¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Êì¤ÈËå¤ÈËÍ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Éã¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤Çµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤Ï¤è¤¯ËÍ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶ÁÛ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤ÏÃË½÷¶¦³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË»Ò¹»¤Ç¤¢¤ë³«À®Ãæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Êì¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë³«À®¡ÊÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï²»³Ú¥²¡¼¥à¡Ê²»¥²¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤ÈYouTube¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÅìÂçÂ´¶È»þ¡£½¤»Î²ÝÄøÍÑ¤Î¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤Æ
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ºÎÉè¤È¼«Æ°ÊÔ¶Ê¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤¹¤´¤¯ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡1Ç¯¤Î¤È¤¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ë4Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Ô¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆÃµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î»×¤¤½Ð
¸½ºß¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ß¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈô¤Ó²ó¤ë¡£ºÇ¹â¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ò¤ª¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¤³¤È¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤â¡Ä¡£
¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÁ°Æü¤Ï9»þ´Ö¿²¤Þ¤¹¡£±éÁÕÃæ¤ÎËÍ¤Ï¡¢²¿¤«¤¬¤Î¤ê¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¼«Ê¬¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éÁÕ¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢À¼¤È°ã¤¤¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¼¡×¤ÈÂç¤¤¯²»¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(c)Ryuya Amao¡¡(c)³ÑÌîÈ»ÅÍ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ø¥È¥ë¥³¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§³ÑÌî¤µ¤óÊÔ¶Ê¡¢24¤ÎÄ´¤Ë¤è¤ë¥È¥ë¥³¹Ô¿Ê¶ÊÊÑÁÕ¶Ê¡Ë¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤Ë¥»¥ß¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¤ËÂè1Éô¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¥»¥ß¤¬Èô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¸¸³Ð¤ò¸«¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¥»¥ß¤¬Â¸µ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ¤Ë¥»¥ß¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢¥»¥ß¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£±éÁÕÃæ¤Ë¥»¥ß¤¬ÌÄ¤«¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó¤ÎX¡Ê@880hz¡Ë¤è¤ê¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡¢¥»¥ß¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤¬±Ç²è¤Ë
³ÑÌî¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤¿±Ç²è¡Ø³ÑÌîÈ»ÅÍ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡¡ÉÔ³Î¤«¤Êµ°À×¡Ù¤¬¡¢2·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£³ÑÌî¤µ¤ó¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤È±éÁÕ¤Ë¤Î¤¾¤à»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Î±Ç²è¤À¡£
2021Ç¯¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ç¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï±Ç²è¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖParavi¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØReal Folder¡Ù¤ÇÌ©Ãå¼èºà¤¬¤¢¤ê¡¢2Ç¯Á°¤Ë¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±Ç²è²½¤ÎÏÃ¤¬¤â¤Á¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(c)³ÑÌîÈ»ÅÍ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ËÍ¤Ï¡¢»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¡¢¿²¤°¤»¤Î¤Ä¤¤¤¿È±¤ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥í¤¤ÉáÃÊÃå¤Ç¤Î»£±Æ¤âÊ¿µ¤¡£¤Ç¤â¡¢±Ç²è²½¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¤·¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤È¤Ê¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤Ï2»þ´Ö¤¯¤é¤¤ºÂ¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÂç¤¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò±Ç²è¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È»×¤¤¡¢¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£3Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤â¤¦¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ò¤¤¤«¤Ë¤È¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¼¡¤ÏËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤Î¤¿¤á¤ËÅÏ¤·¤¿»¨»ï¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤á¤¯¤ë»ØÀè¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤È¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¤Ç·Ú¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ëÆ°¤¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢³ÑÌî¤µ¤ó¼«¿È¤«¤é²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£10Ç¯¸å¤Î³ÑÌî¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
10Ç¯¸å¤ÎËÍ¤Ï¡ÖÉÔ³Î¤«¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Ï10²ó¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë