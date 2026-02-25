ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é5ºîÌÜ¤Î»²²Ã¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼øÌò¤Ë
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ëºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤Î2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ºä¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼ø¡¦Æ£ÅÄË®É×¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤ÈÅÙ¡¹ÂÐÎ©¤¹¤ë¡£
ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡ÊÆ£ÅÄË®É×Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÉ÷¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºµÕÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤·°¤ê¤ÎÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤·°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é»ä¤Ï¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢5ºîÌÜ¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ï±é·à¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢Ä¹²ó¤·¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¤ª¼Çµï¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂæ»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤äÂ¸ºß¤¬Êª¸ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦»×¤¤½ÐÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÌÀÚò¤Ç²÷³è¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¢¡¢±é·à¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¤Î´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤¬Ï²¼¤Ë¤Æ¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤È¤¤¤¦Ã»²Î¤òÉÂ¾²¤Ç±Ó¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë