¶¦»º¡¦»³ÅºÂóµÄ°÷¡¢¹â»Ô¼óÁê¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÌäÂê¤ÇÈãÈ½¡¡À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ï¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¡©¡ÖÊÛÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªËº¤ì¤«¡×
¶¦»ºÅÞ¤Î»³ÅºÂó»²±¡µÄ°÷¤¬2026Ç¯2·î24Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô»á¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤À¤í¤¦¡×
24Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬ßñÅÍ¤Ä¤¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¡ÖÅöÁª½Ë¤¤¡×¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±ÆüÌë¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
»³ÅºµÄ°÷¤ÏX¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î´óÉÕ¤À¤È¹â»Ô»á¡£¡Ø¸·¤·¤¤Áªµó¤Ø¤ÎÏ«¤¤¡Ù¡Øº£¸å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¡¢¹â»Ô»á¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÂ¬¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î»ÙÉô¤Ø¤Î°ãË¡¤Ê´ë¶È¸¥¶â¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯¡¢¡Ø»ÙÉô¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ï»ä¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªËº¤ì¤«¡×¤È¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤ÀµÏÀ¥Ñ¥ó¥Á¡×¡Ö»ÙÉô¤Î¤ª¶â¤Ï¥µ¥Ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¥Ï¥Ã¥¥ê½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤Ê¤¤ãÃ±¤Ê¤ëÍÈ¤²Â¼è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£