¡Ú¥¹¥·¥í¡¼¡Û¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ ¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¡¢CHOCOLATE Inc.½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤È¤Î2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¤ò¡¢3·î4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¤¹¤·¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¼÷»Ê
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯Á´5¼ïÉÕ¤¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤¨¤Ó¤È¾ø¤·ÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Á¡¼¥ºßÕ¤ê¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¡×¤Î2ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï3·î4Æü¤«¤é¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤¨¤Ó¤È¾ø¤·ÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Á¡¼¥ºßÕ¤ê¡×250±ß¡Á
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¡×250±ß¡Á
ÇØ·Ê¤¬Æ©ÌÀ¤Ê¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÁ´5¼ï¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯(Á´5¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸
¡û3·î18ÆüÅÐ¾ì ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¼÷»Ê
3·î18Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¼÷»Ê¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤³¤À¤ï¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤®¤ê¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤Þ¤°¤¿¤¯´¬¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤³¤À¤ï¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤®¤ê¡×250±ß¡Á
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤Þ¤°¤¿¤¯´¬¡×250±ß¡Á
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯(Á´5¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤ ¤Õ¤ï¤Õ¤ïçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤ ¤Õ¤ï¤Õ¤ïçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×350±ß¡Á
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥·¥í¡¼5%OFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï4·î1Æü¡Á30Æü¤Þ¤Ç¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´5¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¾¦ÉÊ
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤ Å·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ï¡¢Âç¤È¤í¡¢Ãæ¤È¤í3´Ó¡¢Ãæ¤È¤í¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¡¢ÄÒ¤±ÀÖ¿È¡¢¤Í¤®¤Þ¤°¤íÊñ¤ß¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤ Å·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¡×1,220±ß¡Á
¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÅòÆÝ¤ß2¸Ä¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁªÍÑÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¯¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï3·î4Æü¡Á29Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÅòÆÝ¤ß2¸Ä¥»¥Ã¥È
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É(Á´3¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬¤ª¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤òÊú¤¨¤¿»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤ ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢3·î4Æü¤«¤é¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È29.7Ëü¸ÄÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(Á´3¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á&¥·¡¼¥ëÉÕ¤¥»¥Ã¥È
¤µ¤é¤Ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á&¥·¡¼¥ëÉÕ¤ ¤×¤Á¥í¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï3·î18Æü¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á&¥·¡¼¥ë17.3Ëü¸ÄÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¤¨¤Ó¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¤¤¤¯¤é¤ÎÊñ¤ß¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥¼¥ê¡¼¡£
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á&¥·¡¼¥ëÉÕ¤ ¤×¤Á¥í¡¼¥»¥Ã¥È¡×680±ß¡Á
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á&¥·¡¼¥ë(Á´3¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥·¡¼¥È(Á´3¼ï)¥¤¥á¡¼¥¸
¡ûSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¤¢¤ï¤»¤ÆSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç20Ì¾¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï3·î4Æü¡Á29Æü¤Þ¤Ç¡£
¥³¥é¥Ü¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¼Â»Ü¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡¢µþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
