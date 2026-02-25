¥Ä¥à¥é¡¢ÍÜÌ¿¼ò¤òÇã¼ý¡¡68²¯±ß¡¢TOB¤ÇÈó¸ø³«²½
¡¡´ÁÊýÌôÂç¼ê¤Î¥Ä¥à¥é¤Ï25Æü¡¢¡ÖÌôÍÑÍÜÌ¿¼ò¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ²È¤ÎÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¥ì¥Î¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ÍÜÌ¿¼ò¤Î³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÈó¸ø³«²½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ä¥à¥é¤¬68²¯±ß¤ÇÍÜÌ¿¼ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÜÌ¿¼ò¤Ï¾ÃÈñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÜÌ¿¼ò¤È¥Ä¥à¥é¤Ï¶¦¤Ë´ÁÊýÌô¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¸Ìô¡×¤ò°·¤¤¶¦Æ±Ä´Ã£¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ÍÜÌ¿¼ò¤ÏÈÎÇäÌÖ³ÈÂç¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡Ö¥Ä¥à¥é¤Ë¤è¤ë³ô¼èÆÀ¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥à¥é¤ÏÍÜÌ¿¼ò¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¶ð¥±º¬¹©¾ì¡ÊÄ¹Ìî¸©¶ð¥±º¬»Ô¡Ë¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡£