º´µ×´Ö¶Ñ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦61ºÐ¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉã¤¬µÞÀÂ¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤«¤é¶âÍ»»ñ»º5000Ëü±ß¤¬È¯³Ð¡£¤·¤«¤·¸ýºÂ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿°ä»º¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤ÎËÉ¸æºö¡£ÀÄ»³ÁÏÀ±»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÁÇ¤ÊÉã¤¬»àµî¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥â¡×
º´µ×´Ö¶Ñ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦61ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯²ñ¼Ò°÷¡£50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý600Ëü±ß¤«¤é350Ëü±ß¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãù¶â¤ÏÅö»þ1,000Ëü±ß¤â¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤ÈÆó¿Í¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÆü¡¹¡£ÆÈÎ©¤·¤¿Â©»Ò¤ÈÌ¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃß¤¨¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï»È¤ï¤ºÃù¤á¤ë¤â¤Î¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÊÄÅ¹´ÖºÝ¤ÎÃÍ°ú¤ÉÊ¤òÁÀ¤¤¡¢Åß¤Ç¤âÃÈË¼¤Ï18ÅÙ¡£ÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¸«¤Æ¤Ï¡Öº£·î¤Ï¾¯¤·»È¤¤¤¹¤®¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Å°ÄìÅª¤Ê·ðÌó²È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉã¤¬¡¢85ºÐ¤ÇµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤êµÞÀÂ¡£°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Áò¼°¤Î¼êÇÛ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´ù¤Î±ü¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¤Î¼ê½ñ¤¤Î¥Î¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÈÊ£¿ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢»ñ»º³Û¤é¤·¤¿ô»ú¤Î¥á¥â¤Ç¤·¤¿¡£·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½5,000Ëü±ß¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¶â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×--¤¢¤Î¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹ÔÄÌÄ¢¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´ØÌ¾¤òÍê¤ê¤Ë4¤Ä¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È3¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡£¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤ë¤³¤È3¥õ·î¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼êÂ³¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´»ñ»º¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¼Ò¤ÎÆÃÄê¸ýºÂ¡¢°ìÈÌ¸ýºÂ¡¢NISA¸ýºÂ¤Ë¹ñÆâ³ô¼°¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¡£3¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤ÏÍÂ¶â¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¡£Áê¾ì¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ñ»º³Û¤Ï¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤ò¾å²ó¤ê¡¢5,000Ëü±ßÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¼êÂ³¤¡Ä¶Ã¤¯Éã¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²áµî¡×¤Þ¤ÇÈ½ÌÀ
Éã¤Î»ñ»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¾Ú·ô¸ýºÂ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¸ýºÂ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Éã¤ÎÆÃÄê¸ýºÂ¤Ï¡Ö¸»ÀôÄ§¼ý¤Ê¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½¶â²½¤¹¤ë¤È¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²þÀ½¸¶¸ÍÀÒ¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÍÀÒ¤òÁÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼Â¤ÏÉã¤¬ÍÜ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Þ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤Ë¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÉÕ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é10¥õ·î°ÊÆâ¤¬´ü¸Â¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë¤³¤ì¤é¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤À¤±¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤Ç¤â»×¤ï¤ÌÀÇÉéÃ´¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸ýºÂ¤Î³ô¼°¤ÏÉã¤Î¼èÆÀÈñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢NISA¸ýºÂ¤Î»ñ»º¤ÏÁêÂ³»þ¤Ë²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ø°Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¼èÆÀÈñ¤Ï»àË´Æü¤Î»þ²Á¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¸å¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¸Á°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Çä¤ë½çÈÖ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï²ù¤ä¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¸å¤ËÀÇÍý»Î¤«¤é¡ÖÁêÂ³¤·¤¿³ô¼°¤òÁêÂ³³«»Ï¤«¤é3Ç¯10¥õ·î°ÊÆâ¤ËÇä¤ì¤Ð¡¢Ç¼¤á¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤Î°ìÉô¤ò¼èÆÀÈñ¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤»¤ëÆÃÎã¡Ê¼èÆÀÈñ²Ã»»¤ÎÆÃÎã¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÀÇ¶â¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇäµÑ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå½þ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ë½Áö¤¹¤ë¶âÁ¬´¶³Ð¡¢²õ¤ì¤æ¤¯É×ÉØ
ÀÇ¶â¤ÇÌÜ¸º¤ê¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï4,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ñ»º¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¡¹Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿Ãù¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉã¤Î»ñ»º¤òÌµ»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¡¢Ï·¸å¤â°ÂÂÙ¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Æ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¸ÛÍÑ¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ö¤òÇã¤¤¡¢¿È¤Ê¤ê¤Ë¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿ÀÎ¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤Ê¤É¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Éã¤Î»ñ»º¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç³ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Ã»´üÇäÇã¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤á¤¿¼è°ú¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢È¾Ç¯¤Ç600Ëü±ß¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÅê»ñ¤«¤é¤ÏÂ¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶â¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ºÇ½é¤ÏÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¡£É×ÉØ¤ÇÎ¹¹Ô¤ä³°¿©¡¢ÇãÊª¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡×¤È¡¢ÎÞ¤òÎí¤¹¤³¤È¤â¡£µ¢¾Ê¤·¤¿Ä¹ÃË¤«¤é¤â¡Ö¿ÆÉã¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
3Ç¯¸å¡¢¸º¤Ã¤¿»ñ»º¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Éã¤«¤é¤Î¼ê»æ
¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¡½¡½À¸³èÈñ¤äìÔÂô¤Ë¤è¤ê¡¢Éã¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À»ñ»º¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÌó2,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¶â¤ò¤á¤°¤ë¸ýÏÀ¤¬Àä¤¨¤º¡¢¿©Âî¤Ë²ñÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»ñ»º¤Ï¡¢°Â¿´¤ä¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤Ï½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ñÎà¤ä°¦ÆÉ½ñ¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃÊ¥Ü¡¼¥ë1¤ÄÊ¬¤À¤±¤Ï¼«Âð¤Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¾ì½ê¤ò¼è¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾®¤µ¤ÊÈ¢¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤è¤¦¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡£°ìºý¤ÎËÜ¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿Çï»Ò¤Ë¡¢Çö¤¤ÉõÅû¤¬¾²¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼ê»æ¡£Áòµ·¤Ï´ÊÁÇ¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥ê¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼ê´Ö¤Ç¤â¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¤Ê¤ó¤«¤Ë¶´¤ó¤Ç¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¤¦¡¢Éã¤µ¤ó¡×¡Ä¡Ä¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤¬¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡£
»ñ»ºÁêÂ³¤Ç²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿´³Ý¤±¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü»öÁ°¤Î¾ðÊó¶¦Í¡§¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¾ÜºÙ¡Ê²ñ¼ÒÌ¾¡¦¸ýºÂÈÖ¹æ¡¦ID¡Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¶¦Í¤·¡¢°ä¸À½ñ¤«ºâ»ºÌÜÏ¿¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ü»ñ»º¤ÎÌÜÅª¤òÅÁ¤¨¤ë¡§¤Ê¤¼ÃÛ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¡üÃÊ³¬Åª¤ÊÁêÂ³ÂÐºö¡§À¸Á°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢110Ëü±ß¤ÎÎñÇ¯Â£Í¿ÏÈ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢2024Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³Á°²Ã»»´ü´Ö¤¬7Ç¯¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¡ü ¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°Ý»ý¡§Âç¤¤ÊÁêÂ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏµÞ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ü ÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÁêÃÌ¡§ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢¼èÆÀÈñ²Ã»»¤ÎÆÃÎã¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤ò¡£
60Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤òËÜÅö¤Ë»×¤¤¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò°ìÍ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¸ýºÂ¾ðÊó¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡Ê¤½¤Î»æ¤Î´ÉÍý¤Ï¸·½Å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îºâ»º¤ò¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÃÛ¤¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ï¼êÂ³¤¤ËÌÂ¤ï¤º¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½àÈ÷¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
ÀÄ»³ÁÏÀ±