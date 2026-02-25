Ìîµå¤È¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢£³¤Ä¤Î¶¥µ»¤¬¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡ÃÎ°µå¤ß¤ä¤°¤¹¥·¡¼¥Û¡¼¥¹
ºòÇ¯¤Î8·î9Æü¡ÖÌîµå¤ÎÆü¡×¤Ë²Æì¸©Åç¿¬·´ÆîÉ÷¸¶Ä®¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ØÎ°µå¤ß¤ä¤°¤¹¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¡Ë¤¬È¯Â¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ø¿¿´îÎÉ¥µ¥ó¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ù¸µ´ÆÆÄ¤Î¹âÎÉ¿¿½õ¤µ¤ó¡£¹âÎÉ¤µ¤ó¤ËÈ¯Â¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ã¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ä
È¯Â¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÉô°÷¤Ï21¿Í¡£6¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬½÷À¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÉô°÷¤âÂ¿¤¤¡Ê£¹¿Í¡Ë¡£Á´°÷¤¬ÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¡¢Ç¯Ãæ¤Î»Ò¤â´Þ¤á¤¿£³Ç¯À¸°Ê²¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃË¤Î»Ò¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ìîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ì¤Ä¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÅª¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊç½¸¾ò·ï¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½é¤á¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë3Ç¯À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Á¡¼¥àÈ¯Â¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¹Î©¤Á¾å¤²¤Î£³Ç¯Á°¡¢¹âÎÉ¤µ¤ó¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢BB5¡Ë¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ØÎ°µåSEAHORSE¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¤¿»ö¤¬È¯Ã¼¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËBB5¤È¤Ï¥¥å¡¼¥ÐÈ¯¾Í¤Î¶¥µ»¤Ç¡¢£±¥Á¡¼¥àÃË½÷º®¹ç¤Î5⼈À©¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤â¥°¥í¡¼¥Ö¤â»È¤ï¤Ê¤¤Ìîµå¡¿¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È²½¤µ¤»¤¿¶¥µ»¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬13¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¥¤·¤µ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀÜ¤·Êý¤äÀ¼¤«¤±¤¬¡¢ÃËÀÃæ¿´¤À¤Ã¤¿³ØÆ¸Ìîµå¤Î»ØÆ³¸½¾ì¤òÄ¹¤é¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¹âÎÉ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¿Í¸ý¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬³ØÆ¸Ìîµå¤«¤é¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¡¢ÉáµÚ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¹âÎÉ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤ÇBB5¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Ìîµå¤Î3¤Ä¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£³ØÆ¸Ìîµå¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥àÈ¯Â¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¤«¤é³Ø¤ó¤À¾®¤µ¤¤»Ò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ä
¥Á¡¼¥àÈ¯Â¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¹ç·×8²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌîµå¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉå¿´¤·¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ØÂÇ¤Ä¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½é¤á¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡¡¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿É÷Á¥¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤ËÂÇ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤¤¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ÷Á¥¤òº£ÅÙ¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤ÈÅê¤²¤Æ¤½¤ì¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ØÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÂÇ¤Ä¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡Ù¤È»Ò¤É¤âÃ£¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊá¤ë¡×¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹½¤¨¤µ¤»¤Æ¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»ØÆ³¼Ô¤¬²¼¤«¤é¥È¥¹¤ò¤·¤ÆÅê¤²¤ë¡£¡ÖÊá¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êá¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÂÇ¤Ä¡×¤È¡ÖÊá¤ë¡×¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÂç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä»î¹ç·Á¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÂ¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÎÄÔÀµ¿Í´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤ó¤À¡£
¡Ö¼¢²ì¸©¤ÎÂ¿²ìÄ®¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð½é¤á¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤òÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÂÎ¤Î²£¤ËÃÖ¤«¤»¤ë¡£²¿¸Î¤½¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹½¤¨¤ë¤ÈÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÄË¤¤¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
Êá¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤È»Ò¤É¤â¤â´ò¤·¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÂÎ¸³²ñ¤ÏËè²óÊ·°Ïµ¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÄÔ¤µ¤ó¤Ë¤Ïº£¤âÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Î½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
¥Á¡¼¥àÌ¾¤Î¡Ö¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¤ÏÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¡Ö³¤ÇÏ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ÎÉÅê¼ê¤Ï¹âÎÉ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿¿´îÎÉ¥µ¥ó¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ù¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËèÇ¯À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬ÆáÇÆ»Ô¤Î¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÊ¿ÎÉÅê¼ê¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¤ËÊ¿ÎÉÅê¼ê¤¬ÀÐ³ÀÅç¤Ç¹Ô¤¦Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¹âÎÉ¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¼êÅÁ¤¤¤â¤¹¤ë¡£
Ê¿ÎÉÅê¼ê¤¬¡Ö²¿¤«ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆüº¢¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢BB£µ¤Î¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÜ¤ë¡¢¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÅÜÀ¼¡¦ÇÍÀ¼¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÌîµå¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãç´ÖÃ£¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ê¿ÎÉÅê¼ê¤Î½õ¸À¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÎÉÅê¼ê¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤äÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î¹Ö±é²ñ¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿²Æì¸©¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡¿¼Ì¿¿¡§Î°µå¤ß¤ä¤°¤¹¥·¡¼¥Û¡¼¥¹Äó¶¡¡Ë
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡Ë