¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Áü¤¬¡È°ú±Û¤·¡É´°Î»¡ª¡Ö¿·µì¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¡×¸µÁÄ¡¦ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤È¤Î¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡2025Ç¯10·î13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ù¡£ËüÇî½ªÎ»¸å¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃæ¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡È°ú±Û¤·¡É¤¬ºÑ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÍÛ¤ÎÅã¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¥Ð¥ì
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅã¡Ù¤È¡Ö¥¿¥¤¥Þ¥ó¡×
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Áü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î29Æü¤Ë¡ØÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Î¹Î©¤Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄê°÷¤Ï1000¿Í¤Ç¡¢ÂçºåÉÜºß½»¤Î¿Í¤Î¤ß¤Ë»²²Ã»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö1000¿Í¤Ç¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢10000Ëü¿Í¤Ç¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡Ö·å´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÂçºåÉÜ¤À¤±¤Ã¤Æ¡Ä´ØÀ¾¤ÎÂ¾ÉÜ¸©¤Ç¤¹¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«µã¡×¤Ê¤É¤ÈÈáÌÄ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËüÇî¿ä¿Ê¶É½ÐÅ¸Éô½ÐÅ¸´ë²è²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¸½¾ì¤Ï¹©»ö¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¿ôÅª¤Ë¤Ï1000¿ÍÄøÅÙ¤¬¸Â³¦¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¡ØÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÈÂçºåÉÜ»Ô¤Î»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Í¿ô¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢ÂçºåÉÜÌ±¤Ë¸ÂÄê¤ò¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Áü¤Ï¡¢2·î21Æü¤«¤éÂçºåÉÜ¡¦¿áÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¡È°ú±Û¤·¡É¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈËüÇî¶¨²ñ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ºÆ²ñ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£ËüÇîÅì¥²¡¼¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×Áü¤ÏÂÀÍÛ¤Î¹¾ìÁ°¡¢À¾¥²¡¼¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×Áü¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¥Ð¥é±àÁ°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÂçºåÉÜÆâºß½»¼Ô300¿ÍÄøÅÙ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÈºÆ²ñ¡É¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÆ²ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡ÉÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÆ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2·î21Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸µÁÄ¡¦ËüÇî¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅã¡Ù¤ÎÁ°¤ËÁü¤¬¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸µÁÄ¤ÈÂÐ·è¤«¡×¡Ö¿·µì¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ä¤Ê¡Ä¡×¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥á¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ø¥¥ç¥È¡¼¥ó¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥Ë¥³¥ì¡©¡Ù¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¡×¡Ö¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤Ê¤é¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤±¤É¸å¤í¤«¤éÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ë¸«¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£
¡¡Åö½é¤Ï¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡ÖÉÔµ¤Ì£¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤Î¶á¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£