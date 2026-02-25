タレントの指原莉乃が、世界的なアーティストを擁するHYBE社屋に潜入、規格外のスケールに圧倒され驚きを露わにする場面があった。

【映像】HYBE社の広すぎる社内（広いカフェテリアも）

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

番組の収録は韓国・ソウルにあるHYBE社屋ビルで行われており、VTRが切り替わると同時に、19階からの絶景と広大なカフェテリアが画面に映し出された。洗練された内装と、窓から差し込む明るい光に包まれた空間を目にした指原は、「ビルすご…これ事務所で撮ってるんですよ、今」と驚愕。「カフェテリアブースみたいな」と説明すると隣に座るヒコロヒーも「ね、すごいよ」と、その充実した設備に目を丸くした。

共にスタジオで見守るLE SSERAFIMやILLITのメンバーは見慣れた本社のようだが、指原は「信じられないぐらい眩しいし」と続け、世界的な芸能事務所の豪華な環境に、ただただ圧倒されていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。