今日25日(水)は、九州から東北にかけて広く雨が降り、関東など太平洋側では雷を伴い激しく降る所があるでしょう。日中の気温は昨日より低くなる所が多く、寒さが戻りそうです。

広く本降りの雨 太平洋側では激しい雨や落雷も

今日25日(水)は、低気圧や前線の影響で九州から東北にかけて広く雨となるでしょう。



九州は朝にかけて、中国、四国は昼過ぎにかけて、近畿や東海は夕方にかけて本降りの雨が降りそうです。太平洋側では激しい雨や雷雨となる所もあるでしょう。関東は昼前後が雨のピークで、沿岸部では局地的にどしゃ降りとなりそうです。北陸や東北は夕方にかけて雨の降る所が多くなりますので、雪が積もっている所ではなだれや落雪にご注意ください。北海道は高気圧に覆われ、おおむね晴れる見込みです。沖縄は昼過ぎにかけて雨や雷雨で、局地的に激しく降るでしょう。

雨で昼間も気温はあまり上がらない

日中の最高気温は昨日より低くなる所が多いでしょう。



九州の雨は朝までで、昼間は15℃を超える所がありますが、中国、四国から東北では日中も雨が降るため、気温はあまり上がりません。沿岸部では風が強まり、体感温度はさらに下がるでしょう。

大阪、名古屋、東京、仙台では昨日より5℃以上低く、寒くなりますので、暖かい服装でお過ごしください。