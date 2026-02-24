WACK所属、11人組GANG PARADEのメンバー・ヤママチミキさんが、毎週ガジェット通信にて連載中のコラム『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』の連載100回目を記念したトークイベントが決定！3月11日(水)渋谷LOFT9にて開催されます。

ディズニー好きとして知られるヤママチ、連載コラムは2024年3月からスタートし、毎週金曜日にディズニーに関する様々な情報を発信し続けてきた。パークの情報以外にも、季節のイベントや食事、様々な作品に関してもディズニー好きにはたまらない記事はファンからも大好評。

「夢と魔法チケット」の抽選先行受付期間は2月27日(金)23:00までなのでお見逃しなく！

【連載一覧】夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY

https://getnews.jp/author/yamamachi_gang

【ヤママチミキさんコメント】

この度、ガジェット通信さんで書かせていただいているミキTODAYの連載が100回を越えました！ 毎週、さまざまなディズニー関連のことを、私の視点で好き勝手書かせてもらって、そんな文章でも多くの方が読んでくれて、時には参考にしてくれているというお話を聞いたりもして、本当に連載させていただけて幸せだなぁと思っています。 そして私自身も、ただ”好き”という気持ちだけでディズニー関連のものに触れてきたけれど、連載を始めてから、違った角度でも見たり触れたりするようになり、｢どういう言葉で表したらこれの良さが一番伝わるかな｣と考えながら楽しむようになりました。 そんな2年を過ごしてきて、100回を越えるコラムを書いてきて、ついに3/11、みなさんに直接ディズニーを語る時間をいただきました！

なんなら私が語るだけではなく、あなたと語り合いたい。 ぜひ一緒に夢と魔法のような夜を作りましょう！！

よろしくお願いします！！

イベント情報

ガジェット通信 ヤママチミキ 連載100回記念 夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY 番外編

3月11日(水) OPEN 18:30 / START 19:30 （18:15集合）

渋谷LOFT9

住所：〒150-0044 東京都渋谷区円山町１−５

【チケット情報】

◆夢と魔法チケット \8,000(税込) ※トーク会後写メ撮影会付き

[抽選先行受付期間] 2月20日(金)12:00〜2月27日(金)23:00

[受付URL] https://t-dv.com/yamamachi_gang_today

◆通常チケット ￥2,000(税込)

[先着受付期間] 3月1日(日)12:00〜

[受付URL]https://t-dv.com/yamamachi_gang_today

※先着販売となります。夢と魔法チケット受付で上限枚数に達した場合の販売はございません。

※電子チケットとなります。全指定席となります。

※お一人様1枚まで、分配不可となります。

※チケットとは別に1ドリンク以上のご注文が別途必要となります。

GANG PARADE関連リンク

GANG PARADE オフィシャルサイト：https://gangparade.jp/

GANG PARADE オフィシャルX：https://x.com/GANG_PARADE

GANG PARADE オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gangparade/channels

GANG PARADE オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gang_parade

GANG PARADEイベント情報

◇GANG PARADE LAST＆BESTアルバム「GANG FINALE」リリース記念特別企画「GANG PARADE ARCHIVES」

3月13日(金)東京 アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージhttps://gangparade.jp/news/detail/1068

◇「GANG PARADE SO LONG TOUR」前半戦

【公演日時】

■4月18日(土) 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

■4月19日(日) 神奈川 横浜Bay Hall

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

■4月22日(水) 東京 Spotify O-WEST

OPEN 17:30 / START 18:30

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

■4月29日(水祝) 千葉 柏PALOOZA

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

■5月23日(土) 愛媛 WstudioRED

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)

■5月24日(日) 香川 高松MONSTER

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]DUKE高松 087-822-2520

■5月30日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

■6月7日(日) 石川 REDSUN

OPEN 14:00 / START 15:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

■6月14日(日) 岐阜 CLUB ROOTS

OPEN 14:00 / START 15:00

[問] ジェイルハウス 052-936-6041

■6月27日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]WESS info@wess.co.jp

■6月28日(日) 北海道 札幌cube garden

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]WESS info@wess.co.jp

■7月11日(土) 宮城 仙台darwin

OPEN 15:00 / START 16:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

■7月12日(日) 岩手 盛岡CLUBCHANGE WAVE

OPEN 14:00 / START 15:00

[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info