鈴木実貴子ズ、ダンスホール新世紀ワンマンライブより「イッキ」映像公開。47都道府県路上ライブツアー全日程を一挙に発表
鈴木実貴子ズが、リリースしたばかりのメジャー2ndアルバム『いばら』に収録されている「イッキ」のライブ映像をYouTubeに公開した。
今回、YouTubeに公開された「イッキ」のライブ映像は、2025年12月13日に東京・ダンスホール新世紀で開催した＜危機一発＞でパフォーマンスした映像で、バンド編成で演奏したアルバム音源とは異なり、鈴木実貴子（Vo, G）とズ（Dr）のみの編成で、鈴木実貴子ズらしさをダイレクトに感じることができる映像になっている。
また、47都道府県をまわる路上ライブツアー“いばらのみち”の残りの全スケジュールも一挙に公開された。
■＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞
3/10（火）：長野
3/11（水）：山梨
3/12（木）：静岡
3/18（水）：沖縄
3/28（土）：福島
3/30（月）：茨城
3/31（火）：栃木
4/1（水）：群馬
4/2（木）：埼玉
4/3（金）：千葉
4/15（水）：新潟
4/16（木）：富山
4/17（金）：石川
4/18（土）：福井
4/28（火）：鳥取
4/29（水祝）：島根
4/30（木）：岡山
5/1（金）：山口
5/2（土）：広島
5/7（木）：札幌
5/28（木）：名古屋
5/29（金）：岐阜
6/3（水）：宮城
6/4（木）：岩手
6/5（金）：青森
6/6（土）：秋田
6/7（日）：山形
6/11（木）：横浜
6/12（金）：東京
※ライブ場所に関しては、ライブ当日にSNSにて発表。
※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
■メジャー2ndアルバム『いばら』
2026年1月28日（水）リリース
CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）
各配信サイト：https://lnk.to/ibara
▼収録曲
1.ががが
2.ゆれる6弦
3.イッキ
4.四月の風
5.ブルース
6.0月0日
7.パンダ
8.止まるな危険
9.ハックオフ
10ちいさなうた
◆アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）
・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース
■＜「いばら」リリースツアー＞
・2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル
・3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO w/日食なつこ
・4月10日（金）福岡・INSA
・4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン
・4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン
・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION
・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle
チケット受付中
https://lit.link/suzukimikikozu
