白石麻衣が自身のInstagramを更新し、透明感溢れる美デコルテやおちゃめな表情を披露した。

【写真】頬を膨らませたお茶目な表情の白石麻衣

■白石麻衣のクールとキュートのギャップにファンが悶絶

本投稿は、白石がブランドアンバサダーを務める韓国発の高機能スキンケアブランド『BIOHEAL BOH』（バイオヒールボ）の最新オフショットだ。写真には、美デコルテあらわなグレーのタイトなトップスに白いパンツを合わせた白石の姿が映し出されている。両手には、ブランドの最新ラインの『NAD』の誕生を祝し、『NADクリーム』を模した巨大な特製ケーキを持っている。このケーキに顔を近づけ、頬を膨らませているお茶目な表情が印象的だ（1枚目）。続けて、両手でケーキを差し出し満面の笑みを浮かべる姿（2枚目）やビジュアル撮影中のメイキングショット（3枚目）も公開した。

SNSには「美しさのビッグバン」「可愛すぎる」「アップな髪のまいやん好き」「おどけた表情からクールな表情までギャップも素敵」「笑顔に癒される」とファンからの歓喜の声が続々と集まっている。

■輝くような美しい肌の『BIOHEAL BOH』新ビジュアル公開

『BIOHEAL BOH』のブランドアンバサダーを務める白石の新ビジュアルが公開中。自身のInstagramで披露したおちゃめな表情とは一変し『さあ、肌を輝かせよう』というキャッチコピーを体現するかのような、気高くも美しい微笑みを浮かべた美麗ショットを披露。圧倒的なオーラを放っている。

さらに、白石麻衣のSTAFF公式Xでは、BIOHEAL BOH JAPAN公式アカウントが投稿した新WEB CMをリポストしている。映像の中でも、吸い込まれるような透明感と輝くような素肌を惜しみなく見せつけている。