¡ÚËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û3COINS¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¡×¤ÇÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡©¥Ø¥ë¥·¡¼Ä´Íý¤â¡ý
3COINS¤Î¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡¦À¸³è»¨²ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖKITINTO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÄ´Íý¥Ä¡¼¥ë¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆüº¢¤ÎÄ´Íý¤ËÂç³èÌö¤Î¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¡×¤ò¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥ÈÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢ÍÆÎÌ460ml¡£¥«¥é¡¼¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç550±ß¡£¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¥ª¥¤¥ëº¹¤·¡×¤Ë½Ð¤·Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë2WAY¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤ÎÆþ¤ì¸ý¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨»þ¤Ë¤è¤¯Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤³¤Ü¤·¤¬¤Á¤Ê»ä¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
»î¤·¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾å¼ê¤ËÃí¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤À¤È½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¥Ø¥ë¥·¡¼Ä´Íý¤¬³ð¤¦¡ª
¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¤Ã¼ê¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÉÕÂ°¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ò²¡¤·²¼¤²¤ÆÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£Ìý¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¾õ¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤ÈÊ®¼Í¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁ´ÂÎ¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯Ìý¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢¾Æ¤¥à¥éËÉ»ß¤Ë¤â¡ý¡£
É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±½Ð¤»¤Æ¡¢Ìý¤òÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤¿¤¤ºÝ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥±¡¼¥¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·¿¤ËÌý¤òÅÉ¤ë¤È¤¤Ë¤â¥×¥Ã¥·¥å¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿©Âî¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤
¡Ö¥ª¥¤¥ëº¹¤·¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ì¤ÐOK¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¼è¤Ã¼ê¤Î¤Û¤¦¤ØÆ°¤«¤¹¤È¡¢Á°Êý¤Î¤Õ¤¿¤¬¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¤¤ÆÃí¤®¸ý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡Ö¥ª¥¤¥ëº¹¤·¡×¤ÎÊý¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª»®¤ËÊä½¼¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Âî¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤·¤«¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁàºîÊýË¡¤âÊÒ¼ê¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÁÍýÃæ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£º£¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Íê¤ì¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°·¤¦ºÝ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ©ÌÀ¤Ê¥Ü¥È¥ëÉôÊ¬¤Ï¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÑÇ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÇ®¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢µÞ·ã¤ËÎä¤ä¤·¤¿¤ê¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¥ª¥¤¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç´ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¾å¼ê¤¯¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìý¤Î»À²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¥º¥ë¤¬µÍ¤Þ¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ËÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß
3COINS¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤À¤±Â¤·¤¿¤¤¡×¡Ö½Ð¤·¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Á³¤È½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ÎÂ¿¤¤Íê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¦Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô
»£±Æ¡¦Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô