「弟のような存在でした」YOSHIKI、LUNA SEA真矢さん追悼 笑顔で肩を組む秘蔵写真も公開【全文】
ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIがが24日、自身のSNSを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。
【写真】本当の兄弟のような表情…YOSHIKI、LUNA SEA真矢さん追悼
YOSHIKIは訃報をSUGIZOからの連絡で知ったとし「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と胸中をつづった。
その上で「35年以上前、X JAPANのHideが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数え切れません」と真矢さんとの思い出を振り帰り、「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」とつづった。
そして真矢さんと肩を組むオフショットを公開しながら「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。Rest in Peace.」と締めくくった。
■YOSHIKIが投稿した追悼全文
SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。
正直、言葉がすぐには出てきませんでした。
ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています。
35年以上前、X JAPANのHideが「かっこいいバンドがいる」と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。
そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。
真矢との思い出は数え切れません。
素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。
日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています。
ご家族の皆様、LUNA SEAのメンバー、そして全てのファンの皆さんに、心からお悔やみ申し上げます。
真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。
いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。
心からの感謝と敬意を込めて。
どうか安らかに。
Rest in Peace.
Yoshiki
