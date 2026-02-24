YOSHIKI （C）ORICON NewS inc.

　ロックバンド・X JAPANYOSHIKIがが24日、自身のSNSを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。

【写真】本当の兄弟のような表情…YOSHIKI、LUNA SEA真矢さん追悼

　YOSHIKIは訃報をSUGIZOからの連絡で知ったとし「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と胸中をつづった。

　その上で「35年以上前、X JAPANのHideが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数え切れません」と真矢さんとの思い出を振り帰り、「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」とつづった。

　そして真矢さんと肩を組むオフショットを公開しながら「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。Rest in Peace.」と締めくくった。

YOSHIKIが投稿した追悼全文

SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。
正直、言葉がすぐには出てきませんでした。
ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています。

35年以上前、X JAPANのHideが「かっこいいバンドがいる」と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。
そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。
真矢との思い出は数え切れません。

素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。

日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています。

家族の皆様、LUNA SEAのメンバー、そして全てのファンの皆さんに、心からお悔やみ申し上げます。

真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。
いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。

心からの感謝と敬意を込めて。
どうか安らかに。
Rest in Peace.

Yoshiki