会談を前に、ベトナムのレ・ミン・フン首相（右）と握手する高市首相＝2日、ハノイ（共同）【ハノイ共同】高市早苗首相は2日（日本時間同）、ベトナムの首都ハノイで、レ・ミン・フン首相と会談した。輸出規制など経済的威圧を強める中国を念頭に、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化で協力を確認。中東情勢の悪化を踏まえ、原油や石油関連製品の安定的な調達に向けて意見を交わす見込みだ。高市首相は、日本が外交の柱