「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、楽天グループ<4755.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２４日の東京市場で、楽天グループは前週末の終値を挟んで方向感なく推移。１２日に公表した２５年１２月期通期の連結決算で、最終損益が１７７８億８６００万円の赤字（前の期は１６２４億４２００万円の赤字）となったことが尾を引いているもよう。この日は朝方に直近安値となる８０４円をつける場面があり、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、２６年１２月期通期の連結業績予想については非開示。楽天市場などのＥＣをはじめとした国内インターネットサービスでは、新規顧客の獲得やクロスユースの促進などに取り組むとともに、データやエージェントＡＩ型ツールであるＡＩコンシェルジュなどの活用を通じた新しい市場の創造や既存ユーザーの更なる購買額の向上により、流通総額及び売上収益の成長を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS