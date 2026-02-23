Afternoon Tea LIVINGとスヌーピーのきょうだい「オラフ」の単独初コラボレーション！

　ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」がスヌーピーのきょうだい「オラフ」と初めて単独コラボレーションしたアイテムを、3月4日（水）から全国の一部店舗と公式オンラインストアで発売する。

　今回は“PEANUTS OLAF SPRING”をテーマに、花束や風船、チョコチップクッキーなどに囲まれたオラフをデザインに採用。ぬいぐるみ付きショッピングバッグやマグカップなど、日常で使いやすいアイテムがそろう。

　クッキーをほおばるオラフのぬいぐるみが付いた「ぬいぐるみケース付きショッピングバッグ」（2970円）のほか、花束を抱えたオラフをデザインした「プレート」（2420円）や「豆皿」（880円）などのテーブルウェアがお目見えする。

　クッキーの上に寝そべるオラフを描いた美濃焼の「マグカップ」（1980円）や「ティースプーン」（990円）、ジャカード織りにオラフのアップリケを施した「ミニタオル」（各990円）も登場する。

　Afternoon Tea LIVINGとオラフがコラボしたアイテムは、3月4日（水）からアフタヌーンティー・リビング店舗および公式オンラインストアで発売。一部取り扱いのない店舗もある。オンラインストアは同日お昼12時から。価格は税込み。

　(C)2026 Peanuts Worldwide LLC