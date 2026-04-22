長時間ひたすら繰り返し放送京都府南丹市で行方不明になった小学生男児が遺体となって見つかった事件は、4月16日に父親が死体遺棄容疑で逮捕されるという衝撃的な展開を迎えた。テレビ各局のニュース番組やワイドショーは、多くの時間を割いてこの事件を連日取り上げている。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が…「結希くんの義父」が住む「日本家屋」最近では、逮捕された父親の供述