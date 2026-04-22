アメリカのトランプ大統領はSNSで、イランとの2週間の停戦を延長すると表明しました。トランプ大統領は21日、SNSで仲介国のパキスタンの要請を受け、イランとの2週間の停戦を延長すると発表しました。トランプ氏は「イラン政府が深刻な分裂状態にある」と主張した上で、パキスタンから、イランが統一した提案を提示できるまでの間、イランへの攻撃を控えるよう求められたと説明しました。また、アメリカ軍に対しホルムズ海峡の封鎖