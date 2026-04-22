メジャー公式データ脚光今季ホワイトソックスに新加入した村上宗隆内野手の“異次元”ぶりが徐々に明らかになっている。日本のファンからも好調な滑り出しに「わけのわからない大記録」「極端すぎておもろい」と驚きの声が相次いでいる。村上は22試合に出場しすでに8本塁打。一方で打率は.208にしかならない。ただ米国で重視されるOPSは.918と高く、得点に直結する長打力と選球眼を併せ持つ打者として高く評価されつつある。打