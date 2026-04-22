投打に存在感を見せ続ける大谷。二刀流ルールに関しては、まだまだ議論が続きそうだ(C)Getty Images指揮官の発言が注目を集めている。現地時間4月20日、本拠地フィリーズ戦に臨んだカブスは、5-1と快勝。これで6連勝だが、米メディア『The Athletic』によれば、試合前の会見でクレイグ・カウンセル監督は、「理解できない」と二刀流ルールに不満を漏らしたという。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔